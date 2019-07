Keylor Navas en Real Madrid: los detalles de su confusa situación

MONTREAL, CANADÁ.- El arquero Keylor Navas vive una situación confusa e incómoda en el Real Madrid. Aunque el guardameta tico se despidió de la afición madrileña al cierre de la temporada pasada, todo apunta a que seguirá con el equipo.

La coyuntura quedó clara este miércoles, pues el cuidavallas se sumó de forma sorpresiva a la pretemporada del club en Montreal, Canadá. Navas subió una foto a sus redes sociales junto al español Nacho y el brasileño Marcelo.

Por un momento se pensó que el costarricense había cortado relación con los merengues al no participar en la Copa Oro para reflexionar sobre su futuro y no llegar a la convocatoria del club en Madrid, España.

Sin embargo, durante el receso de la Liga no llegó ninguna oferta por el arquero. El problema, según el diario deportivo español As, es que no hay equipo con la capacidad para pagar su ficha de cinco millones de euros anuales.

Así que Real Madrid debe asimilar la presencia incómoda de Navas, mientras que el guardameta tico debe aceptar su posición de segundo portero, siendo Thibaut Courtois​ el preferido por la directiva blanca. Zinedine Zidane dejó claro esta preferencia.

Sobre su incorporación tardía, allegados explicaron que al arquero le era más factible volar directamente desde Costa Rica a Canadá, en lugar de viajar a España, y luego a suelo nortamericano.

Navas llegó a eso de las 2:00 de la madrugada del miércoles y, más tarde, se puso a las órdenes de Grégory Dupont, nuevo preparador físico del Real Madrid.