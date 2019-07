Honduras: Readecuación de deuda en Banadesa camina al fracaso

El Congreso Nacional aprobó el decreto 047-2018 para readecuar la mora de los deudores de Banadesa, pero no se aplicó debido a que el decreto tenía vacíos. Foto: EL HERALDO

Yony Bustillo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las salidas que han buscado para rescatar el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa) no están dando los resultados que se esperaban.

Los productores no se han acercado a la institución bancaria a hacer la readecuación de las deudas como lo mandaba el decreto legislativo 047-2018 reformado. Este decreto faculta a cobrar solo un dos por ciento de intereses a los productores que están en mora con un plazo de hasta 20 años.

La obligación de los deudores era pagar solo 90 días de intereses para poder optar al programa, pero si se retrasan en dos cuotas, la mora queda como antes. Pero este incentivo al parecer no ha despertado el interés de los productores, constató ayer EL HERALDO y no se sabe cuál va a ser el futuro de Banadesa si no recupera su mora.

Según la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), a diciembre de 2018 Banadesa registraba una cartera de aproximadamente 18 mil deudores.

El sitio web de la CNBS indica que de esa cantidad, el 68 por ciento, que equivale a 2,640 millones de lempiras, está en mora. Al incluir los fideicomisos, esta mora del sector agrícola se incrementa al 72 por ciento.

“La readecuación va lenta, apenas van menos de 2,000 agricultores (los que han readecuado)”, confirmaron a EL HERALDO fuentes de Banadesa, quienes están ligadas a los administradores oficiales que nombró la CNBS en febrero pasado.

Dulio Medina, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Granos Básicos (Prograno), declaró a EL HERALDO que muchos productores no están adhiriéndose al decreto porque a la gente le están poniendo plazos muy cortos. “El problema es que les están poniendo muy restringida la cuota, entonces, el productor lo que va a hacer es quedar mal de nuevo”, precisó.

Justificó que los administradores oficiales les han hecho plazos de pago a dos, tres y cuatro años solo porque les han hecho un estudio financiero que dice que esa es su capacidad de pago.

Pero no se están tomando imprevistos, sobre todo con la naturaleza, que no se sabe qué va a pasar, como este año que hay días que llueve y otros que no.

“Eso no lo contempla esta gente, solo se dedican a aplicar el sistema técnico y eso no es así, el productor para que enfrente esos refinanciamientos tiene que tener no menos de 12 años de plazo de pago”, demandó.

Reconoció que el decreto 047-2018 les da hasta 20 años, pero los administradores oficiales les están dando plazos de uno a dos años y los más altos son a cuatro años, afirmó.

Según los productores, en el año 2006 se aprobó un decreto para que les readecuaran la deuda a intereses de un cinco por ciento, pero no dio resultado por los plazos. Foto: EL HERALDO





“Los administradores no están aplicando el decreto como se debe, porque allí están arrinconando al producto y vuelven a quedar mal”, aseguró.

Consideró que el decreto no es bondadoso con el productor, a pesar que les han dicho que es una condonación de deuda disfrazada. “¿Cómo va a ser una condonación disfrazada, ya que si usted le falla dos cuotas consecutivas al decreto, le vuelven a aplicar los intereses anteriores en mora y se vuelve una cuota impagable?”, cuestionó Medina.

Otro problema del que se quejan es que la cuota se las están programando de manera semestral, es decir, cada seis meses.

Pero se había acordado que estas se iban a pagar de acuerdo con la unidad productiva del agricultor, es decir, que se siembra en mayo, se cosecha en octubre, noviembre, diciembre, y se tarda nueve meses, al final, la cuota debe ser anual.

Explicó que el pago tiene que hacerse de acuerdo con el crédito y con base en la capacidad del productor, ejemplificando que si se debe 100,000 lempiras y le dan un plazo de cinco años, este debe pagar 20,000 lempiras al año, más el dos por ciento de interés.

El problema es que muchos productores no tienen capacidad de hacer esos pagos porque tienen otras deudas y compromisos que han adquirido en la cosecha.

Medina confió que la semana pasada se reunieron con los ejecutivos de Banadesa y acordaron que los productores que no se quieran incorporar al decreto que manden una carta para que se revise.

Opciones

El decreto legislativo 047- 2018 en su interpretación incluye la dispensa de intereses a todos los morosos y esto reflejará un desequilibrio financiero de más 3,000 millones de lempiras como déficit patrimonial de la entidad.

Fuentes de Banadesa, consultadas por EL HERALDO, explicaron que el plazo de los pagos se establece en función de la capacidad de pago que refleja la información que entregan los mismos productores. Además, a los plazos que se establecen se están agregando uno o dos años más, para que puedan cumplir con los compromisos.

3,000 Millones de lempiras es el desequilibrio financiero por la dispensa de intereses a todos los morosos.

El decreto dice, según el experto de Banadesa, que se deben readecuar los créditos de acuerdo con la capacidad de pago, y si la evaluación dice que lo puede pagar en cuatro años, se le dan seis.

El problema es que existen productores que deben 100,000 o 150,000 lempiras y quieren que les den 20 años, pero el decreto dice hasta 20 años.

Además, la tasa de interés del dos por ciento les ayuda a que la cuota sea menor, porque es mínima, aseguró la fuente.

Hay algunos deudores que han recibido plazos de hasta 15 años, pero es que deben 15 millones de lempiras, y solo les habían dado 10 años, pero se les dieron 15 años para que tengan mejores posibilidades.

Al mismo tiempo indicó que el pago de la cuota es con base en el tipo de cultivo que ellos tienen y en los períodos que venden su producto, por lo cual, el tiempo máximo es de un año.

De los menos de 2,000 productores que han llegado a readecuar las deudas, solo se han recuperando unos 35 millones de lempiras, de los más de 2,600 millones que le adeudan a Banadesa.

Comisión queda renca

EL HERALDO también conoció que la comisión de administradores oficiales que nombró la CNBS en febrero pasado está desequilibrada debido a que uno de ellos se retiró por jubilación.

Los administradores oficiales nombrados para intentar recuperar esta institución son Marco Antonio Cano y Roberto Antonio Jerez.

EL HERALDO confirmó que desde el 2 de julio pasado, Jerez se retiró de la CNBS y, por ende, dejó de ser parte del equipo de rescate de Banadesa.

Según la CNBS, en Banadesa históricamente se ha presentado una situación financiera con deficiencias patrimoniales, generadas tanto por debilidades de carácter administrativo y de gestión, como por la aplicación de seis decretos legislativos entre los años 1992 al 2008. Mediante estos decretos se condonó obligaciones en su cartera crediticia e intereses, decisiones que le impactaron adversamente en su patrimonio, situación que se profundizó o agravó con el último decreto legislativo 047-2018.

Las medidas de rescate de Banadesa no avanzan y todo indica que van camino al fracaso.