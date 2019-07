Todos los ojos sobre Pedro Troglio por amistoso con Sport Herediano de Costa Rica

El Heraldodiario@elheraldo.hn

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El renovado Olimpia de Pedro Troglio tendrá este jueves en casa su primera prueba de altura cuando reciba al tico Sport Herediano en la fecha inaugural del grupo B de la Copa Premier, un torneo amistoso internacional que entregará 50 mil dólares al equipo que se consagre campeón.

Junto a Leones y Florenses completan la llave Comunicaciones de Guatemala y el árabe Unido de Panamá...

Crece la expectativa

El cerebro de los Albos ya anticipó que esta noche los hinchas del conjunto melenudo podrán ver en acción al menos a dos de los tres refuerzos, los argentinos Jonathan Ferrari (defensa) y Matías Garrido (volante ofensivo). La jornada además se presta para que el hincha vea en vivo a jugadores como Ovidio Lanza, Johnny Leverón o Harold Fonseca, al tiempo que hay un nombre que aparece como un regreso inminente para el 11 de Troglio: el extremo Rembrandt Flores.

“Los planes son quedarme, siento que estoy haciendo las cosas bien... jugar en Real de Minas me ayudó a madurar, a tomar un mejor nivel y me siento que he regresado con mayor soltura y confianza”, explica el zurdo que ayudó a los Arcángeles a mantener la categoría en Primera División y ahora pelea un puesto en el equipo más campeón.

Pedro Troglio usará esta Copa Premier para definir el listado final con el que los Leones afrontarán la Liga Nacional, el Torneo de Copa y la Liga Concacaf este semestre.

Heredia viene a ganar

Ayer llegó en horas de la mañana y reconoció la grama del viejo Nacional el club Sport Herediano, que guarda un recuerdo muy especial de esa cancha en la que el año pasado se consagró campeón de la Liga Concacaf en la final ante el conjunto Motagua.

“Venimos con un plantel altamente competitivo”, dijo su entrenador Jafet Soto. “No es preparación, es exigencia y nosotros no venimos a participar, venimos a ganar. Esa es la mentalidad del club Herediano... donde participamos vamos a ganar y hoy saldremos a proponer”, ha dicho el polémico exjugador florense, el mejor termómetro de Pedro Troglio.