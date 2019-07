Zonas de Tegucigalpa, Copán y Ocotepeque que no tendrán electricidad el jueves 11 de julio

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El jueves 11 de julio varias colonias, aldeas y residenciales de Honduras permanecerán sin fluido eléctrico debido a la programación de labores de mantenimiento anunciadas por la Empresa Energía Honduras (EEH).

A continuación el listado de sectores sin electricidad:



De 8:00 AM a 4:00 PM en el Distrito Central, Francisco Morazán

Barrio Buenos Aires

Barrio El Bosque

Colonia Picachito

IHSS Barrio Abajo

Barrio La Concordia

Las Delicias

Barrio Buena Vista

Colonia Lintón

Barrio Las Canteras

Barrio Zaragoza

Concordia

Colonia Sagastume

Colonia Miramesí

Los Pinos

Polleras Cadeca

Guasculile

Cataluña

Villa Peniel

Aldea Río Abajo

Urbanización Villa Madrid

Aldea Las Flores

Colonia Emanuel

Buen Samaritano

Residencial Briseño

Cadeca

Los Mangos

Barrio Puente Colorado

La Concordia

Barrio El Edén

Barrio El Bosque

Colonia Brisas del Picachito

Colonia Viera

Casamata

Reparto Abajo

Barrio Reparto Arriba

Colonia Canaán

Colonia Guillén

Colonia Marichal

Colonia Bolívar

Colonia Villas del Río

Colonia Santa Rosa

Colonia Suazo Córdova

Colonia Mejía



De 8:00 AM a 8:00 AM y de 3:55 PM a 4:00 PM en el Distrito Central

Teatro Manuel Bonilla

De 8:30 AM a 4:30 PM en Quimistán

Omoa

San Marcos

Milla 4

Milla 5

Chachaguala

Muchilena

Flores de Muchilena

El Paraíso

Veracruz

Puerto Escondido

Masca

Los Achiotes

Cuyamel

Barra de Cuyamel

Barra del Motagua

Río Chiquito

Tegucigalpita

El Triunfo

Potrerillos

Cuyamelito

San Carlos

Cortecito

Brisas de Omoa

Corinto

Suyapa Frontera

La Estrella

Quimistán

San Carlos



De 8:00 AM a 4:00 PM en Copán y Ocotepeque

Séptimo Batallón de Infantería

Cartagua

El Zapote

Capucas

El Ejido

Yaunera

Bocadel Monte

El Carrizal

Agua Caliente

Las Casitas