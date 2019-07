Edificio de ASJ tiene molestos a vecinos de la Villa Universitaria

El edificio no tiene un muro perimetral y solo se ha instalado una malla para limitar el espacio.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La construcción de la nueva sede de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) en la Residencial Villa Universitaria ha generado malestar entre un grupo de pobladores.



La incomodidad con la ejecución de este proyecto reside en que debido a su construcción, unas 17 viviendas resultaron con daños estructurales.



Las viviendas se ubican en el bloque A, pero solo siete propietarios acudieron a instancias legales y los demás prefirieron hacerse a un lado.



Los afectados denunciaron que desde que se comenzó a ejecutar el nuevo edificio, la tranquilidad se ausentó de la colonia, pues sus hogares comenzaron a presentar fisuras y filtraciones de agua en muros y paredes.



La situación los llevó a denunciar el proyecto de “la casa de la justicia”, como se hace llamar la nueva sede de ASJ , ante varias instancias, entre ellas la Alcaldía Municipal del Distrito Central.



Óscar Amaya, presidente del patronato de la colonia Villa Universitaria, explicó que la denuncia fue presentada desde agosto de 2018.



En el documento se expresa que nunca hubo socialización de parte de la empresa constructora en la ejecución de la obra. Además, deja expresado el malestar de los propietarios por los daños que recibieron sus viviendas producto del impacto de la construcción.



Como respuesta, las autoridades locales realizaron una reunión con los actores involucrados y se acordaron siete compromisos.



Uno de ellos fue que los trabajos de construcción se realizaran de lunes a viernes de 7:00 de la mañana a 6:00 la tarde y los sábados de 8:00 AM a 3:00 PM. Sin embargo, los pobladores se quejan que los ruidos de la construcción se extienden hasta por la madrugada.



Otro de los puntos establecidos es que la empresa constructora debe realizar los trabajos de reparación de las viviendas dañadas.



Estos trabajos sí se han ejecutado, pero algunos vecinos no se encuentran conformes con la reparación, pues hay casas que las intervenido hasta tres veces debido a la mala calidad.



También se acordó elevar un muro posterior al edificio para evitar que desde el gran edificio se perturbe la privacidad en las viviendas colindantes, lo cual todavía no se ha ejecutado.

“Lo que han hecho de reparaciones son unos parchos”, lamentó Amaya.

Esta vivienda experimentó daños, pero la constructora realizó reparaciones para compensar.





Paralización de la obra

El grupo de vecinos afectados mostró los documentos a EL HERALDO en el que la comuna resuelve la paralización de la obra hasta que cumpla con los compromisos.



Pero en otro documento muestran cómo la misma comuna modifica el primer documento, con la excusa de haber cometido un error, y cambia el último enunciado para darle oportunidad a la empresa de agotar los recursos, por lo que no se suspendieron los trabajos.



Este caso lo conoció en primera instancia la Gerencia de la Construcción y fue remitido al Juzgado de Policía Municipal. Este último, encargado de supervisar que se realizaran la reparación de las viviendas.



Hugo Blanco, otro de los vecinos afectados, explicó que no hay un muro perimetral en el edificio de ASJ con el muro de la colonia.



Además aseguró que no hay garantía del sistema de aguas negras, pues el edificio está conectado con la tubería del sector.



Los vecinos se quejan de que también hay un naciente de agua debajo de la construcción que puede colapsar en cualquier momento.



EL HERALDO consultó a las autoridades de ASJ y se limitaron a decir que “ASJ va a esperar la publicación y en función de eso va a reaccionar”.