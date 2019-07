Biólogo de la UNAH: Los controles químicos contra el zancudo resultan insuficientes

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El docente de la carrera de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), David Martínez, manifestó que los controles químicos del zancudo Aedes aegypti son insuficientes.



“El mosquito por tanto tiempo de estar recibiendo el mismo control químico para matarlos se ha vuelto resistente, de generación en generación cada vez los mosquitos se vuelven más fuertes y el veneno se vuelve menos efectivo”, manifestó el docente investigador.



Agregó que de cada 10 Aedes aegypti que son expuestos a los venenos, seis resisten, el 60 por ciento sobrevive.



“Matan a algunos, no a todos y esos que sobreviven transmiten en sus genes a las siguientes generaciones la resistencia y por eso cada vez se incrementa el número de casos y que no sirven de mucho las fumigaciones porque no matan a todos los mosquitos, ese problema va a persistir”, señaló el biólogo.



Manifestó que no solo se deben usar productos químicos sino que debe haber un control biológico. A su vez dijo que el larvicida BTI es una excelente opción, pero al ser muy caro no es muy útil dentro de las viviendas porque las personas no tienen conciencia de seguir aplicando una vez que laven la pila y se boten las bacterias del BTI.



“En un área urbana donde el mosquito prospera hay que tratar de reducir el número de recipientes donde la hembra puede depositar huevos y producir más mosquitos”, explicó.

Lea: Intervendrán 20 municipios con más casos de dengue

El experto agregó que si se siguen haciendo las mismas acciones no se va a lograr frenar la epidemia de dengue.



A su vez, comentó que una hembra necesita alimentarse de sangre para que sus huevos se desarrollen. “Las condiciones del ambiente y la humedad hacen que eclosione una larva del huevo, la larva es acuática”, detalló Martínez.

Asimismo, dijo que en las ciudades no hay controles naturales porque se ha alterado y contaminado el ecosistema y eso favorece que las poblaciones de mosquitos sean mayores.



La hembra de Aedes aegypti puede poner en una sola vez hasta 400 y 500 huevos que se convierten en adultos.



“El mosquito Aedes aegypti es urbano, se ha acostumbrado a vivir con el hombre”, indicó Martínez. Agregó que las condiciones ambientales de calor y humedad favorecen a los vectores.

“Se debe tratar de implementar un programa integral de control que abarque medidas químicas, controles biológicos, físicos y manejo ambiental”, sugirió el experto.