Pedro Troglio: “Con la boca no gana nadie...”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Colectivo de nueve contra nueve en un campo reducido para afinar el sello que quiere implantar este Olimpia de Troglio. “Encontré un nivel técnico muy bueno en el jugador hondureño, lo que hay que mejorar es la disciplina táctica”, dijo Pedro en una charla de 15 minutos con la prensa antes meterse al campo de El Indio.

El técnico argentino le ha dejado claro a los jugadores que busca un equipo fino con el balón, disciplinado en la marca y muy solidario en la recuperación.

“Si me preguntás en qué hay que poner más atención, es en el trabajo táctico, me refiero a no abandonar un hombre cerca del área o un hombre lanzado; cuando perdés la pelota, preocuparte por empezar a recuperarla, y que no creás que la van a recuperar los cuatro del fondo y el volante central”.

Su preparación se ha centrado, sobre todo, en lo que se hará cuando no se tenga la redonda.

“Eso depende de la voluntad del futbolista. Cuando yo era jugador me pedían cosas que yo pensaba que eran una locura y hoy como entrenador he aprendido que tenían razón”, dijo y sacó una metáfora: “Es como cuando tu papá te pedía que apagaras la luz y te olvidabas de apagarla, pero hoy que sos padre a tus hijos les pedís que apaguen la luz porque te toca apagarla a vos”.

¿Qué dijo de Diego?

Con menos de un mes en la cueva, ya ha “empezado a recibir llamadas de gente amiga de Italia y de Argentina preguntando que si hay material y lógicamente que hay mucho material; acá hay un plantel muy bueno porque es el mejor equipo del país y tenés los mejores jugadores”.

Su paso en equipos como Independiente de Argentina, Cerro Porteño de Paraguay y Universitario de Perú le enseñó que en los grandes se apunta al título.

“Me ha tocado pelear en equipos grandes, quizá ganás 10 partidos seguidos, perdés uno y te insultan, así que estoy preparado. La necesidad del club y de todos es salir campeones. Si llegamos a diciembre y no somos campeones, no habremos cumplido con el objetivo”.

Tras seis torneos de Olimpia sin corona, el subcampeón con Argentina en el Mundial del 90 sabe cuál es la meta ineludible.

“El objetivo es salir campeón, pero no es que jugamos solos. Hay un equipo que viene siendo fuerte este último año, como es Motagua y al cual hay que irle a competir, al igual que a Marathón y Real España. Pero somos Olimpia y tenemos la obligación de pensar que nos preparamos para salir campeones”.

Precisamente refiriéndose al archirrival abordó las palabras de Diego Vazquez, quien calificó como “impacto de chequera” la inversión de los Albos.

“Pero también ustedes van a preguntarle... él hace mucho tiempo que está en el país, conoce, es un excelente entrenador y maneja muy bien esos tiempos, pero él y yo sabemos que se gana jugando nada más. Todo lo otro es cotillón (fiesta): el decir, el hacer gestos, el hablar del otro club”, dijo previo a la práctica en Amarateca.

Sin excusas ante Herediano

Respecto a la Barbie, bromeó diciendo que “el único que cumple años soy yo, él está joven”, y luego le puso seriedad: “Está bueno que haya entrenadores como él y que haya otros que ni hablan, porque todo tiene su encanto, pero después hay un solo misterio, que es el rectángulo de juego y ganar los partidos”. Con la retórica no se gana y él lo tiene claro.

“Yo no hablo bonito... con la boca no gana nadie, en el fútbol se gana trabajando. Yo puedo hablar bien y motivar al grupo, pero los que te salvan son los jugadores y el trabajo. Nadie gana antes de tiempo, hay que jugar y ganar”.

Y la primera cita por ganar es mañana en el Nacional en el estreno en la Copa Premier ante Herediano. “Un club como Olimpia tiene que ganar todo lo que juega; no hay excusas y hay que empezar ganando.

Así lo requiere la historia del equipo. Ya el jueves hay que empezar a ver algo de lo que quiero”, dijo un Troglio, que avisó que jugará con un nominal “4-2-3-1, aunque cuando el partido arranque va a ir cambiando el módulo”. El Rulo tendrá la primera prueba...