Tráiler: El combate entre Simba y Scar, el pequeño adelanto que le pone emoción al estreno de El Rey León

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- El combate entre Simba y Scar fue anticipado en las últimas horas por Disney a través de un pequeño tráiler que publicó en su cuenta oficial de Twitter.



La película de El Rey León se estrenará este mes en las salas de cine de todo el mundo y las expectativas de la cinta para los amantes de Disney son altas.

En el adelanto lanzado se hace un resumen del nacimiento de Simba, además, se recuerda la muerte de Mufasa y sus aventuras con los peculiares Timón y Pumba.



Pero lo picante de la película es el enfrentamiento entre Simba y Scar, aunque no se sabe cuál será el final de la pelea entre estos dos leones.



El Rey León contará con las actuaciones de Daniel Glover (Simba), Beyoncé (Nala), Seth Rogen (Pumba) y Billy Eichner (Timón).

Protect everything the light touches. Get your tickets now for #TheLionKing. https://t.co/gNbSMx4Y1d pic.twitter.com/6woZUabwnA