Exárbitro hondureño Mario Moncada denuncia amenazas de muerte

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El exárbitro hondureño Mario Moncada denunció el lunes que ha recibido amenazas de muerte.

El exréferi, quien ahora funge como regidor de la municipalidad de Talanga, asegura que todo está relacionado por su trabajo en la alcaldía.

De acuerdo con el relato de Moncada, un joven que se conducía en un vehículo le lanzó la advertencia de que lo andaban buscando para quitarle la vida.

"Se paró un carro de lujo, bajó el vidrio, un joven me dijo: señor, quiero decirle que lo ando buscando para finalizar con su vida, yo no acepté porque usted es una persona de mi admiración, de mi respeto, pero quiero decirle que usted tiene que ser más inteligente (...) que si yo no lo hice, no le puedo asegurar que otros no lo van a hacer", contó el también analista deportivo.

Moncada agregó que el supuesto atacante le reveló un nombre de una persona conocida, que estaría detrás de las amenazas recibidas.

"Me mencionó una tercera persona que quiere acabar con mi vida, pero ese nombre no tiene nada que ver porque no soy enemigo de él (...), aduciendo que el único enemgo que supuestamente tengo es el alcalde de Talanga, porque he comenzado esta lucha en contra de los abusos contra el puebo y atropellos contra los regidores", detalló.

"A ese alcalde vengo a denunciar acá, para que quede evidencia que cualquier cosa se la achaco a su familia, a la familia Avilez López", finalizó diciendo ante las cámaras de TN5 donde pidió protección al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, pues teme por su vida y la de sus seres queridos.