Presentadora Ana María Canseco descubrió que su hermana era en realidad su madre

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.-La expresentadora de Univision Ana María Canseco recientemente reveló en exclusiva a la periodista hondureña Neida Sandoval, un íntimo secreto familiar. Por varios años creyó que la persona que la crió, en este caso su abuela, era su madre, cuando en realidad la mujer que la trajo al mundo era a quien ella veía como su hermana.

Todo ocurrió después que la madre biológica de la presentadora quedara embarazada cuando era una adolescente, fue ahí cuando la abuela de Ana María Canseco decidió criarla como si fuera su hija, ocultándole toda la verdad.

Ana María Canseco, con gran emoción, detalló que se enteró del secreto cuando su abuela, a quien en ese entonces creía su madre, murió.

Entre risas dijo que la verdad llegó a ella cuando uno de sus parientes, tratando de consolarla le dijo, que la persona fallecida a quien ella creía su madre, realmente no lo era.

“En ese momento el mundo se me vino abajo”, se sinceró la querida conductora en el canal de Youtube de Neida. “Había sido un secreto como una novela, yo creo que cuando las cosas se guardan así de esa manera no es bueno y hay que sacarlo y hay que airearlo”.

Durante la entrevista, Canseco dijo que tardó varios años en asimilar la noticia, pero que al final logró consolidar una bonita relación con su verdadera madre.

“Nos dimos cuenta de que ella me quería mucho, que las dos éramos buenas personas, que teníamos que estar orgullosas la una de la otra, comprendernos y saber que cada quien hubiera actuado de forma diferente de acuerdo a lo que te toca vivir y experimentar”, contó Canseco.

Ana María Canseco detalló que cuando se sintió cómoda para hablar del tema, dejó su rencor de lado y pudo aceptar la verdad.

“En el momento que hablamos la verdad de tú a tú, de corazón lleno de cariño sin juzgar, cuando nos quitamos todo eso no sabes qué alegría y qué felicidad. Mi vida cambió increíblemente. Yo antes no podía hablar de esto sin ponerme a llorar porque me traía mucho sufrimiento y mucho dolor, ahora lo veo que fui doblemente bendecida, porque no nada más tengo a mis tíos, que son mis hermanos, sino también tengo a mis hermanos, entonces tengo lo mejor de los dos mundos”, aseguró Ana María, quien llevo un año alejada de la televisión desde que concluyó su ciclo en el matutino de Telemundo.