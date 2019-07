Donald Trump tilda al embajador británico en EEUU de "muy estúpido"

WASHINGTON,ESTADOS UNIDOS.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó al embajador británico en Washington de "tipo muy estúpido", a la vez que retomó sus ataques contra la primera ministra, Theresa May, por su "desastre" en el manejo de las negociaciones del Brexit.



Las relaciones entre Washington y Londres se han tensado desde la publicación el sábado de varios cables diplomáticos en los que el embajador británico, Kim Darroch, criticaba con dureza la administración Trump.

El presidente estadounidense amenazó el lunes con cortar contactos con el diplomático británico, pero May -cuyo sucesor para ocupar el 10 de Downing Street se conocerá a finales de mes- mostró su apoyo al representante en Washington.



"El embajador excéntrico que el Reino Unido colocó en Estados Unidos no es alguien con quien estemos encantados, un tipo muy estúpido", escribió Trump en una serie de tuits el martes por la mañana.



El mandatario estadounidense dejó claro en sus mensajes que no conocía a Darroch, lo que no le impidió llamarlo "imbécil pretencioso".



"Díganle que Estados Unidos tiene la mejor economía y el mejor ejército del mundo, y que ambos se están haciendo más grandes, mejores y más fuertes ... Gracias, señor Presidente!", continuó.



Trump también tuvo palabras para la salida de Reino Unido de la Unión Europea, y sugirió al embajador que hable "con su país, y con la primera ministra May acerca de su fallida negociación sobre el Brexit, y no esté molesto con mi crítica por lo mal que se manejó".



"Le dije a Theresa May cómo conseguir el acuerdo, pero siguió su propia y ridícula senda y no fue capaz de lograrlo. ¡Un desastre!".



En los cables publicados el sábado por la noche por el periódico dominical británico Mail on Sunday, el diplomático calificaba al inquilino de la Casa Blanca de "inestable" e "incompetente".



Estas comunicaciones de Darroch, que llegó a la embajada de Washington en enero de 2016, no estaban destinadas a ser publicadas, por lo que el gobierno británico anunció la apertura de una investigación sobre la filtración.

