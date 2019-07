La dura sanción que puede recibir Leo Messi por críticas a la Conmebol

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- “Creo que me pasaron factura por lo que dije el martes (luego de las semifinal ante Brasil). No fui a recibir la medalla por un poco de todo. Nosotros no tenemos que ser parte de esta corrupción y de esta falta de respeto que se nos hizo en esta Copa”, disparó Messi tras el partido ante los chilenos.

El capitán de la Selección Argentina no fue a recibir la medalla tras su injusta expulsión, y arremetió contra la Conmebol por los arbitrajes: “No hay duda de que Brasil va a salir campeón. Creo que está armada para Brasil, lamentablemente. Ojalá Perú pueda competir porque tiene equipo, pero lo veo difícil”. Esto le puede causar problemas a Lionel.

El artículo 7, incisos B, D y F, contempla los motivos por los cuales Messi puede recibir una suspensión: “comportarse de manera ofensiva, insultante o realizar manifestaciones difamatorias de cualquier índole y también sobre insultar de cualquier manera y por cualquier medio a la Conmebol, sus autoridades, oficiales, etc.”.

De Conmebol tomar acciones disciplinarias, Lionel Messi podría sufrir una sanción de hasta dos años lo que le imposibilitaría no sólo jugar las eliminatorias (que comienzan en marzo) para el Mundial de Qatar 2022, sino que además tampoco participaría de la Copa América de 2020 en Argentina y Colombia.

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, deslizó esto luego de declarar en zona mixta: “No puedo hablar porque me pueden sancionar por dos años”. ¿Será capaz la Conmebol de organizar una Copa América y gran parte de las eliminatorias sin la máxima estrella sudamericana?

La Conmebol emitió un comunicado en el que calificó de “inaceptables” e “infundadas” las acusaciones de corrupción realizadas horas antes por el astro argentino.