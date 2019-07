Copa Oro: México vs Estados Unidos, la final soñada por la Concacaf

CHICAGO, ESTADOS UNIDOS.- El vigente campeón frente al equipo más laureado: Estados Unidos y México se enfrentarán este domingo en Chicago en la final de la Copa Oro, que dirimirá al campeón y al dominador histórico de la Concacaf.



Los aztecas, dirigidos por el timonel argentino Gerardo Martino, se han alzado con siete de los 14 trofeos de la competición, mientras sus rivales lo han hecho en seis ocasiones y esperan igualar a sus oponentes en lo más alto del palmarés.



"Creo que es una final pareja, con posibilidades para los dos lados", dijo Martino este sábado en conferencia de prensa.



"Me imagino un partido de mucho más protagonismo compartido. Creo que Estados Unidos propone un fútbol de ataque, de tenencia (de pelota) e indudablemente nos vamos a encontrar un partido distinto de los que nos hemos encontrado hasta ahora", señaló.



"Pase lo que pase mañana, seguiremos adelante. Tenemos importantes objetivos a largo plazo. No existe ninguna excusa, mañana saldremos a ganar el partido", agregó.



En el Soldier Field de la Ciudad del Viento, a partir de las 7:00 PM (hora de Honduras), los enemigos íntimos de Norteamérica volverán a verse las caras con cuentas pendientes en el campo y en los banquillos.



Y es que Martino y Gregg Berhalter ya se midieron cuando ambos dirigían en la Major League Soccer, con el técnico albiceleste liderando su enfrentamiento particular por un contundente 4-1 con el Atlanta United frente al Columbus Crew... pero con el estadounidense haciéndose con el triunfo en el único choque eliminatorio, en la tanda de penales en la primera ronda de playoffs en octubre de 2017.



"Tengo un gran respeto por la persona y por el entrenador. Creo que es uno de los mejores entrenadores que me ha tocado enfrentar en la MLS", elogió Martino.



-"Vulnerables"-

México ha apabullado además históricamente a Estados Unidos en las finales del evento, con un balance global de 4-1, incluyendo un aplastante 5-0 en 2009 y otro contundente 4-2 en 2011.



Sin embargo, desde la llegada de Berhalter al banco al comienzo del año, los de las barras y las estrellas han recuperado la ilusión, cuentan con un estilo de juego ofensivo y definido y han vuelto a ser el conjunto temible de su zona luego de quedarse afuera del Mundial de Rusia-2018.



"Hemos estado juntos por más de un mes. Desde el inicio hablamos de nuestros objetivos. Uno de los principales era ganar la Copa Oro, y ahora estamos en posición de poder lograrlo", declaró Berhalter tras ganar 3-1 a Jamaica en semifinales.



"México es un gran equipo. Tiene jugadores de calidad y un gran técnico. Es un plantel con buen concepto y mucha intensidad. Ellos nos pueden hacer daño pero creo que ellos también son vulnerables. Nuestro plan será hacerles daño también", añadió.



Para ello, el DT volverá a entregarle las llaves al estelar Christian Pulisic, quien a sus 20 años es la estrella indiscutible de los estadounidenses.



"Es una de las grandes apariciones del fútbol mundial en la última época, mañana tendremos que estar muy atentos", lo halagó Martino.



Su velocidad endiablada, su talento diferencial y su capacidad de desborde lo han convertido en una de las grandes figuras del torneo y, frente al Tri, tratará de seguir conectando con el veterano Michael Bradley, con el extremo Paul Arriola y con los atacantes Jozy Altidore o Gyasi Zardes para desnivelar la balanza a favor de los suyos.



"Estoy muy emocionado. Una final y contra México, no hay muchos partidos mejores para jugar. Tengo muchas ganas", apuntó Pulisic.



"Cuando los veo, pienso que el 'Tata' Martino ha hecho un gran trabajo poniendo su sello en el equipo en un corto período de tiempo. Los ves y te das cuenta de que son un equipo del 'Tata' Martino. Son dinámicos, son muy buenos en transición cuando ganan pelotas sueltas. Presionan y son agresivos", sentenció por su parte Bradley.



Probables alineaciones:



Estados Unidos: Zack Steffen; Aaron Long, Tim Ream, Reggie Cannon, Matthew Miazga; Michael Bradley, Weston McKennie, Christian Pulisic; Paul Arriola, Tyler Boyd o Jordan Morris y Jozy Altidore. DT: Gregg Berhalter.



México: Guillermo Ochoa; Luis Rodríguez, Héctor Moreno, Carlos Salcedo, Jesús Gallardo; Edson Álvarez, Andrés Guardado, Jonathan dos Santos o Carlos Rodríguez; Rodolfo Pizarro, Uriel Antuna y Raúl Jiménez. DT: Gerardo Martino.