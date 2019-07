Don Omar sobre crisis política en Honduras: "Pido justicia y libertad para tu gente"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Un video que expone los últimos meses de movilizaciones, disturbios y enfrentamientos entre hondureños y uniformados fue usado por el cantante urbano Don Omar, para pedir justicia y libertad para la nación cinco estrellas. A través de Instagram, en un extenso mensaje, el puertorriqueño los invitó a "alzar la voz".



"Hemos hablado de la represión y asesinatos en Venezuela, pero lamentablemente no es el único país en Latinoamérica que está atravesando una crisis política y humanitaria en estos momentos", empezó diciendo el artista famoso por su tema "Ella y yo".

Además, agregó: "Cuando vamos a alzar la voz por nuestros hermanos de Honduras que están sufriendo más que nunca. Los jóvenes están en las calles pidiendo justicia y el respeto a las leyes que un dictador no quiere obedecer, un “Presidente” que abusa de su poder para alargar su tiempo en la silla presidencial no puede ser reconocido como el legítimo gobernante de un pueblo. Solo un cobarde ordena a sus fuerzas armadas a disparar y matar a los ciudadanos que juraron proteger".

En el extenso escrito, el artista urbano manifiesta que "estoy levantando la voz por tí, hoy me pongo tu bandera y pido justicia y libertad para tu gente".

En el párrafo final, Don Omar asegura que el post fue inspirado tras escuchar el sufrimiento de un amigo hondureño, a quien identifica como "El Catracho Ilegal".

"¿Y tú? ¿Cuándo vas a alzar tu voz por Honduras? Esta es la verdadera razón por la cual millones han decido hoy dejarse llamar “Indocumentados, Ilegales y hasta extranjeros en un planeta que es de todos” Para nosotros no hay lugar como nuestro hogar, la tierra que nos vio nacer y queríamos que nos viera descansar en paz. Allí ya no podemos estar, me dijo mi amigo "El Catracho Ilegal". Esta publicación va por ti y por tu familia. Un abrazo".

Reacciones

Varios famosos se unieron al mensaje de apoyo de Don Omar, entre ellos el cantante El Torito y el actor Juan David Restrepo, quienes escribieron "Estoy con la gente del pueblo de Honduras" y "Dios nos ilumine y cuide de los corazones de esas miles de personas que pasan por estos momentos difíciles".

De igual manera, cientos de catrachos aplaudieron la publicación del artista.