Famosos dedican emotivos mensajes a Cameron Boyce, el joven actor que murió mientras dormía

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- La muerte de Cameron Boyce ha tomado por sorpresa a muchos famosos que este domingo lamentan su partida.

Cameron, quien era también bailarín, compartió escenas con varios reconocidos artistas que este domingo lamentaron su partida.

Adam Sandler fue uno de los primeros que envió un hermoso mensaje al joven actor que murió tras sufrir un ataque mientras dormía.

El actor escribió en su Instagram: "Muy joven. Demasiado dulce. Demasiado gracioso Solo el niño más amable, talentoso y decente. Me encantó ese niño. Se preocupaba mucho por su familia. Se preocupa mucho por el mundo. Gracias, Cameron, por todo lo que nos diste. Mucho más estaba en camino. Todos nuestros corazones están rotos. Pensando en tu increíble familia y enviando nuestras más profundas condolencias".



Su compañera de reparto en Jessie, Skai Jackson, también lamentó su partida. Publicó un mensaje en Instagram.

“Ni siquiera sé por dónde empezar…, no tengo palabras. Nunca pensé en un millón de años que yo estaría escribiendo esto. Cam, tú fuiste único. Mi corazón estará roto por siempre. Me hace feliz que pude pasar casi todos los días a tu lado en el estudio de grabación, tú dabas los mejores abrazos. Deseo haberte abrazado más fuerte cuando te vi hace dos meses atrás”, expresó.



“Muchas gracias por ser el hermano que nunca tuve… ¡Estoy tan perturbada que no puedo parar de llorar! Te quiero mucho. Vuela alto. El mejor ángel de Dios”, fueron otras de las emotivas palabras.

El director del programa "Descendientes", Kenny Ortega también mostró su pesar por la muerte del joven actor.

"Mi amor, luz y oraciones están con Cameron y su familia. Cameron trajo amor, risa y compasión con él todos los días, estaba en su presencia. Su talento, inconmensurable. Su amabilidad y generosidad, desbordante. Ha sido un honor indescriptible y un placer conocerlo y trabajar con él. Te volveré a ver en todo amoroso y hermoso amigo mío. Buscaré las estrellas para tu luz. Descansa en paz cam. ¡Siempre serás mi niño de siempre!", posteó.



