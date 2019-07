Niño pierde la vista de un ojo tras que uno de sus compañeros le lanzara un lápiz

COPÁN, HONDURAS.- Un niño perdió la visión en uno de sus ojos luego de que uno de sus compañeros de escuela, en Santa Rosa de Copán, zona occidental de Honduras, le lanzara un lápiz.



La madre del menor, quien pertenece a la Policía Nacional, dijo que ella llegó al centro educativo luego de preparar la merienda escolar junto a su progenitora (abuela del pequeño).



"El día martes como a las 12:30 de la tarde mi mamá y yo nos hicimos presentes a la escuela donde mi hijo estudia, entonces cuando vamos ingresando, el director me dice: 'Esperemos porque es hasta las 12:55 el recreo' y en ese lapso de tiempo a mi hijo le sucede esta desgracia", lamentó la mujer.

De acuerdo con la señora, la maestra salió al baño y ahí fue cuando los niños se comenzaron a lanzar cosas, sin embrago, uno de ellos le tiró un lápiz en el ojo.



"Nosotros ingresamos y la profesora le estaba limpiando el ojo al niño. La profesora no nos quería entregar al niño, decía que continuara en la clase porque aparentemente solo era un simple golpe", denunció.



La entrevistada dijo que después de tanto insistir, la maestra se los entregó y lo llevó a su casa donde lo bañó y limpió, pero inmediatamente notó una telita en el ojo de su hijo, por lo que determinó llevarlo al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de Santa Rosa.



La joven madre dijo que llamó a su jefe para saber si le podría cubrir los gastos quirúrgicos para que intervinieran a su niño, pero le dijeron que no.



En consecuencia se trasladó al Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula en busca de respuesta, pero no había ningún oftalmólogo y le dijeron que esperara hasta el siguiente días.



"A eso de las 11:00 de la noche mi hijo todavía miraba, todavía distinguía los colores, pero aquí no estaba el oftalmólogo. Me dijeron que tenía que esperar hasta el siguiente día y las primeras horas eran cruciales, en el Catarino no había cómo y al siguiente día mi hijo ya no miraba", lamentó la madre mientras las lágrimas rodaban por su rostro.



Entre llanto, la progenitora pidió ayuda para llevar a su hijo a un centro médico donde pueda recuperar su ojo. "Una madre no se resigna, mi niño es un angelito", dijo entre lágrimas.

