El millonario Chris Cline murió junto a otras seis personas en un accidente de helicóptero en las Bahamas

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.-Siete personas fueron reportadas como fallecidas al estrellarse el helicóptero en que viajaban en Bahamas, entre ellos el magnate estadounidense del carbón Chris Cline.



"Hoy perdimos a una superestrella de Virginia Occidental y yo perdí a un amigo muy cercano", escribió en Twitter el gobernador de Virginia Occidental, Jim Justice, confirmando la muerte de Cline, quien era originario de ese estado.



El helicóptero cayó cerca a una zona rocosa en el norte de Bahamas el jueves por la mañana, según dijo al diario Nassau Guardian el ministro del turismo y la aviación, Dionisio D'Aguilar.



"Hemos encontrado la aeronave. Parece que los siete pasajeros están aún a bordo y, por tanto, sumergidos, pero aún no podemos confirmar nada", dijo D'Aguilar.



"Supongo que se estrelló poco después del despegue", explicó, añadiendo que las autoridades intentan llegar al helicóptero.



El piloto no pidió autorización antes de despegar, según el ministro.



Familiares y amigos de Cline dijeron al diario de Virginia Occidental The Register-Herald, que el helicóptero viajaba de Bahamas a Fort Lauderdale, en Florida, cuando se accidentó.



Cline fundó Foresight Energy para explotar cuatro minas en el estado de Illinois (norte), compañía que se fusionó en 2015 con el grupo estadounidense Murray Energy.