Honduras: Más de 3,000 familias viven de la pesca en Gracias a Dios

Agustín Lagos N.|agustin.lagos@elheraldo.hn

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-En Honduras, alrededor de 6,000 personas se dedican a las labores de pesca, tanto en el océano Atlántico como en el Pacífico.

Los pescadores están distribuidos en los departamentos de Atlántida, Islas de la Bahía y Gracias a Dios. Además, en el Golfo de Fonseca, donde decenas de personas se dedican a la pesca de camarones en pequeñas embarcaciones.

La temporada de pesca 2019-2020 se inició el 1 de julio. Ese día zarparon 87 embarcaciones para la pesca de langosta nasa y 24 embarcaciones para la pesca de langosta buzo, es decir, que ese día zarparon 111 embarcaciones.

Lorena Hernández, titular de la Dirección General de Pesca y Acuicultura (Digepesca), dijo a EL HERALDO que los pescadores están distribuidos en zonas donde se dedican a la captura de langosta, especialmente en Atlántida, Islas de la Bahía y Gracias a Dios.

“Nosotros en Digepesca tenemos un registro de seis mil pescadores a nivel nacional”, dijo Hernández. Explicó que en Gracias a Dios se tienen tres mil pescadores de los cuales unos dos mil son de Puerto Lempira. Ellos representan el sustento para igual número de familias y se cree que la cifra puede ser mayor, considerando los pescadores no registrados de la zona.

Después de La Mosquitia, la segunda región donde hay un mayor número de pescadores es Atlántida, donde se tienen 1,000 personas que se dedican a estas actividades que se llevan a cabo en el mar. La funcionaria manifestó que existen otras 1,000 personas que se dedican a esta actividad, pero que se está a la espera de que se registren.

VEA: Sobrecarga de personas y condiciones climáticas habrían provocado tragedia en La Mosquitia

6,000 personas realizan labores de pesca en los océanos Pacífico y Atlántico.

Requisitos

Los requisitos que debe tener una persona para registrarse y realizar trabajos de pesca son: ser mayor de edad y cumplir el requisito de las capacitaciones que imparte la Marina Mercante en cuanto a la pesca por buceo.

Recordó que la Marina Mercante es la autoridad encargada de dar los cursos de acuerdo con cada necesidad. “Para que una persona se pueda subir a una embarcación tiene que cumplir los cursos impartidos por la Marina Mercante, es decir, que estas personas son certificadas”, enfatizó Hernández.

Según las autoridades de Digepesca, la mayor actividad pesquera en el océano Pacífico se desarrolla por concesiones y en camaroneras, pues solo se cuenta con pequeñas embarcaciones.

Mientras que en el Atlántico se tiene la pesca de pepino de mar, camarón, caracol y langosta, por lo que la Marina Mercante se encarga de la protección del recurso pesquero y la navegabilidad.

En las faenas 2018-2019 y 2019-2020, la Marina Mercante y la Digepesca han tenido una comunicación fluida en cuanto al zarpe de las embarcaciones. “Nosotros emitimos la licencia cuando han cumplido con todos los requisitos establecidos por la ley y cuando eso ocurre nosotros otorgamos la licencia, damos la comunicación inmediata al director de la Marina Mercante para que él pueda autorizar en cada una de las capitanías de puerto el zarpe de las embarcaciones”, explicó.

“Es allí donde la capitanía de puerto hace las inspecciones correspondientes en cuanto a la cantidad de personas que van a bordo de las embarcaciones”.

ADEMÁS: El reencuentro de sobrevivientes de naufragio con sus familiares

En cuanto a las otras embarcaciones para la pesca de camarón van a zarpar 44 embarcaciones, para caracol no se tiene la cantidad porque no han terminado de llegar los expedientes y para la pesca de pepino de mar, que es el último recurso que sale en los meses de agosto y septiembre, aún no se reciben los expedientes.

Las operaciones de navegabilidad que realizan las embarcaciones son supervisadas por la Marina Mercante y Digepesca se encarga de verificar los requisitos que debe cumplir cada una de las embarcaciones.

Digepesca no conoce de la información relacionada con la cantidad de personas contratadas por la industria pesquera al momento del zarpe de un determinado puerto.

“Nosotros únicamente verificamos los requisitos de la embarcación en cuanto a si cumplen para obtener una licencia de pesca”, reiteró Hernández.

La actividad pesquera genera ingresos al Estado de Honduras por alrededor de 60 millones de dólares anuales, pues el producto se exporta a los mercados de Europa y los Estados Unidos.