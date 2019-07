Honduras: Retiran de la morgue el cadáver del exalcalde capitalino Roberto "Pelón" Acosta

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El cuerpo sin vida del exalcalde Roberto "Pelón" Acosta fue entregado la noche de este jueves a sus familiares en la morgue de Tegucigalpa, capital de Honduras.



El exedil de la capital del país fue ultimado de varios disparos a eso de la 1:00 de la tarde cuando salía de su vivienda ubicada en la colonia Miraflores Sur.



Acosta fue interceptado por sicarios cuando se conducía en su vehículo, quienes le quitaron la vida tras una ráfaga de disparos, según los vecinos de la zona.

Tras el crimen, varios familiares, entre ellos sus hijos, llegaron a la escena del crimen, donde se quebraron en llanto al ver a su padre, ya sin vida, en el interior del vehículo.



Minutos después se apersonó una unidad de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), quien realizó el levantamiento de evidencia para indagar sobre el caso y dar con los responsables.



Tiempo después llegó el personal de Medicina Forense, quien hizo el respectivo levantamiento del cuerpo y lo trasladó a la morgue.



Hasta el lugar llegaron los familiares del recordado exalcalde Roberto Acosta, para reclamar el cuerpo de su pariente para velarlo en un lugar que aún no se ha confirmado.



El cadáver fue entregado a eso de las 6:25 PM en presencia también de varios amigo y extrabajadores de "Pelón", quienes entre lágrimas lamentaron el vil asesinato.



"Nos han quitado hoy un amigo, un hermano, un gran dirigente del Partido Liberal. Queda un vacío grande dentro del partido y lo único que me queda pedirle las autoridades, que este caso no se quede igual que los anteriores", dijo uno de lo exempleados de Acosta en las afueras del Departamento de Medicina Legal.

Personalidad

Campechano, buen platicador, Acosta se internaba en los barrios y colonias marginados y atendía los problemas urgentes de sus habitantes o simplemente conversaba con ellos y gestionaba obras sociales.



Se recuerda mucho la forma en que ganó las elecciones, en noviembre de 1993. En ese momento, el Partido Nacional acaparó todo el servicio de transporte urbano de la capital, dejando a los liberales sin capacidad de transporte para movilizar a los votantes.



El "Pelón" Acosta logró en ese entonces dar la sorpresa y a pesar de no tener la disponibilidad del transporte ganó las elecciones y movilizó a los liberales. “Salieron liberales hasta debajo de las piedras”, se decía en aquel momento.



La estrategia de Acosta y sus asesores fue la de conseguir todo carro paila y de esta forma logró movilizar a los liberales a las urnas.



Como alcalde, el "Pelón" Acosta mantuvo la armonía con los regidores nacionalistas, y sus obras siempre fueron más enfocadas en los barrios de la capital.



Un episodio que se recuerda muy bien fue la cacería que desarrolló contra los vendedores ambulantes con quienes mantuvo una guerra sin cuartel para poner orden en la ciudad. Siendo alcalde y cuando estaba una manifestación en pleno Parque Central bajó de su oficina (que estaban en Palacio Municipal en el propio centro) dialogó con los buhoneros y luego estalló una batalla que terminó en una demostración de artes marciales de su parte. Acosta era un experto en karate.

