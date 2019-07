Viudo de Edith González pedirá la custodia legal de su hijastra Constanza Creel

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Tras la muerte de la actriz Edith González, su hija Constanza Creel quedó al cuidado de su tío y su abuela, pues así lo decidió la intérprete.

Sin embargo, ahora se dio a conocer que Lorenzo Lazo, viudo de González, desea hacerse cargo de la adolescente y obtener la custodia de forma legal.

De acuerdo con la revista TVNotas, una fuente cercana a la familia aseguró que el viudo de la actriz quiere que Constanza viva con él, pues la muerte de su madre fue un golpe muy fuerte y no quiere que sufra más cambios drásticos en su vida.

Actualmente, la joven se encuentra atravesando su duelo, apoyándose en su prima y en su hermanastra, aunque extraña vivir en la casa de Lorenzo Lazo, a quien considera su padre, pues estuvo presente en su vida desde que tenía seis años.

"Edith y Víctor Manuel eran hermanos, amigos y confidentes, y cuando a Edith los doctores le dijeron que su situación era irremediable, decidió que su hermano se quedara con su hija porque no quería dejarle esa carga a Lorenzo”, dijo el informante.

Vea: Fans de Michael Jackson en Francia demandan a acusadores del cantante

No obstante, Lazo nunca estuvo de acuerdo con esta decisión, pero quiso respetarla por el amor que le tuvo a Edith. Aunque ahora que han pasado varios días, considera que es momento de retomar el tema con la familia la actriz.

De acuerdo con la publicación, tanto la señora Ofelia Fuentes como Víctor Manuel González estarían de acuerdo y no tendrían problema en que Constanza esté bajo la custodia del que fue esposo de Edith González, pues lo consideran un buen hombre y saben que quiere mucho a la adolescente.

Lorenzo estaría apoyado por su hija Lorenza, quien ya es mayor de edad, en la crianza de Constanza, pues ellas se llevan muy bien y comparten el mismo dolor, pues las madres de ambas fallecieron a consecuencia del cáncer.

Por otro lado, el político Santiago Creel no tendría intenciones de luchar por la custodia de Constanza, pues no desearía que su relación cambie, por lo que continuará viéndola y cubriendo sus gastos, aunque su relación no es tan cercana.

"No podían estar juntos porque la niña no se sentiría a gusto, pues no está acostumbrada a él", dijo la fuente.