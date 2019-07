Sismo de magnitud 6,4 sacude el sur de California, Estados Unidos

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Un sismo de magnitud 6,4 sacudió este jueves el sur de California y fue sentido en una gran área, informaron el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) y testigos.



El epicentro se ubicó cerca de Searles Valley, en el condado de San Bernardino, unos 240 km al noreste de Los Ángeles, donde residentes declararon haber sentido el temblor.



Su profundidad se estimó en 8,7 km, dijo el instituto estadounidense. Ocurrió sobre las 10H33 (17H33 GMT) y duró varios segundos.



La primera información disponible no mencionó daños ni víctimas. El aeropuerto de Los Ángeles dijo que no había sufrido daños en sus pistas de aterrizaje.



"He vivido en Los Ángeles toda mi vida. Este fue el terremoto más largo que experimenté jamás", tuiteó la cineasta Ava DuVernay.



En tanto, la sismóloga Lucy Jones aseguró que se pueden esperar "muchas réplicas".



California es el estado más poblado de Estados Unidos, pero el epicentro del terremoto se localizó en el desierto de Mojave, una gran área escasamente poblada.