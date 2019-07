Zonas de Honduras que no tendrán energía eléctrica el jueves 4 de julio

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El jueves 4 de julio varias colonias, aldeas y residenciales de Honduras permanecerán sin fluido eléctrico debido a la programación de labores de mantenimiento anunciadas por la Empresa Energía Honduras (EEH).

A continuación el listado de sectores sin electricidad:

De 9:00 AM a 4:00 PM en el Distrito Central

El Cortijo

Fuerza Aérea Hondureña y zonas aledañas



De 8:00 AM a 4:00 PM en Valle

Las Mesas

Aldea San Nicolás

Desvío de la Llave

Aldea Santa Bárbara

Aldea La Ceibilla

Aldea El Avispero

Sonares

El Juancho

Aldea El Tránsito

Aldea El Talquezal

Puente 6 y 7

El Limón

El Guayabo #2

Agua Fría

Aldea La Arada

El Carreto

El Volcancillo

Isla San Carlos

El Naranjo

El Aceituno

La Peña #2

Aldea El Estero

El Candil

Alianza

Barrio El Centro

Aldea San Pedro Calero

Calicanto

La Arada

Santa Lucía

Langue

El Capulín

La Guacimada

El Pochote

El Monumento

El Junquillo

El Tablón

El Nance

El Coyote

Los Vinos

Las Minitas

El Edén

La Arada

Lauterique

El Ajuste

Quebrada Honda

San Antonio del Norte

Agua Caliente

Matapalo

El Jícaro

Mercedes de Oriente

Las Aradas

Las Pitayas

Casa Nueva

San Juan

El Rodeo

San José de los Llanos

Los Horcones

El Ocotillo

Guajiquiro y zonas aledañas



De 8:30 AM a 4:30 PM en El Paraíso

Trojes

Cifuentes

San José

Mata de Guineo

La Cebadilla

El Progreso

Villa Rica

Villa Nueva

Villa Elena

Quebrada Chiquita

La Redonda y zonas aledañas



De 8:00 AM a 4:00 PM en El Progreso

Buena Vista

Finca Coob

Río Chiquito

Las Flores

Las Chumbas

Naranjo Chino

Monterrey

Palo Blanco

Las Filipinas

Voluntades Unidas



De 2:00 PM a 4:00 PM en Choloma, Cortés

Barrio El Banco

Colonia Coco Sur

Estación de Bomberos

Centro de Salud

Colonia Las Lomas

Barrio Los Profesionales

Barrio El Chaparro (Sur)

Colonia Canadá

Colonia La Mora

Colonia Loma Verde

Aldea La Jutosa

Aldea Nueva Jutosa

Colonia Bello Horizonte

Aldea El Barrial



De 12:00 del mediodía a 2:00 PM en Choloma, Cortés

Barrio El Chaparro

Barrio Abajo

Barrio El Guayabal

Colonia La Primavera

Barrio La Curva

Barrio San Antonio

Colonia Rubí

Colonia ADEH

Barrio Suyapa

Colonia Bosques de Choloma

Barrio San Antonio

Barrio Nuevo

Barrio Concepción

Colonia Los Almendros

Colonia El Kilómetro

Colonia Cedén

Aldea Quebrada Seca



De 8:30 AM a 4:30 PM en Santa Bárbara

Las Granjas

El Portillo

Las Graditas

San Gerónimo del Pinal

La Aradita

Nueva Jalapa

Las Crucitas

El Capulín

San Nicolasito

El Paso de los Alapas

Junta de Quebrada

Los Pinos

Río Frío

Agua Buena

La Haciendita

Quebrada Honda

El Yeso

El Portillito

El Naranjito



De 8:00 AM a 1:00 PM en Atlántida

Colonia Villa Mary

Residencial Génova

Colonia La Pradera

Colonia Villa Neen

Colonia Cordimariana

Colonia Prados de Misericordia

Colonia Modelo

Bella Oriente

Muelle de Cabotaje