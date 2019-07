Alejandra Guzmán asegura que su hija Frida Sofía la golpeó y ella lo niega todo

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía protagonizan una verdadera telenovela, pero de esas en las que no sabes quién es la villana.

Recientemente, la cantante mexicana reveló que su hija la golpeó, pero sus impactantes declaraciones no pararon ahí, porque también dijo que su heredera tiene problemas con el alcohol.

“Es difícil cuando hay golpes de por medio, cuando ya hay agresión que ya uno no sabe a dónde pueda llegar, por eso me alejé”, dijo la cantante, quien señaló que su hija tiene problemas con el alcohol.

“He tratado de comenzar una nueva relación porque la que hay, ya no tiene respeto. Me alejé porque en algún momento me iba a hacer daño”, expresó Alejandra Guzmán en el programa El Gordo y la Flaca.

Al ser consultada sobre la razón de su mala relación con Frida Sofía, cuyos rumores apuntan a que la cantante sostiene una relación con un exnovio de su hija, ella indicó que no ha mejorado por el alcohol y otros problemas.

“Pues yo creo que mucho alcohol y muchos resentimientos. Muchas cosas que ella no ha perdonado y que no ha querido ver. Pero de que he estado ahí, he estado ahí”, apuntó.

Durante la entrevista, Alejandra Guzmán dejó muy claro que siempre ha ayudado económicamente a su única hija, pues le pagó dos carreras, la ayudó en su proceso de divorcio y, además, cumplió uno de sus caprichos al ayudarla a comprar un bote.

La actriz de 51 años también dijo que su hija está siendo mal influenciada por alguien que conoce, pero de quien prefirió no revelar su nombre.

Respuesta de Frida

Solo unas horas después de la confesión de Alejandra Guzmán, su hija Frida Sofía desmintió las declaraciones.

La joven realizó una historia en su cuenta de Instagram en la que, entre llanto, niega haber golpeado a su madre, pero además le reprocha su actuar, al punto de llamarla "diabla".

Al parecer la pelea entre madre e hija va para largo, pues Frida aseguró que no se quedará callada.