David Faitelson: "Un árbitro qatarí pone a México en la final de la Copa Oro"

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- El periodista mexicano David Faitelson no se anduvo por las ramas y lanzó sus ya características y ácidas críticas para la selección mexicana, que pasó de manera polémica a la final de Copa Oro tras vencer 1-0 a Haití.



Durante se llevaba a cabo el encuentro, Faitelson mantuvo a sus seguidores al tanto de lo que estaba pasando. "A México le han faltado, entre otras cosas, ideas, calma y contundencia en los metros finales...", escribió David cuando el partido aún estaba 0-0.



"Se confirma la teoría: México siempre se pone al nivel de sus rivales. Lo de esta noche, impresentable...", agregó el controversial comentarista de ESPN.



El partido terminó empatado sin goles y se definió en tiempo extra, donde un polémico penal marcó la diferencia, por lo que, Faitelson no dudó en criticar lo ocurrido. "No aparecía México... Ya apareció la Concacaf...", escribió en otro de sus mensajes que ya cuenta con más de 2,700 retuits y 11,800 me gusta.



"Ahora entendemos porqué no hay “VAR”... Para manejar situaciones como estas que pueden echar por debajo un 'negocio'", lanzó.

"Un árbitro qatarí pone a México en la final de la Copa Oro, con todo lo que ello implica...", agregó.



Faitelson no comparte la manera en la que llegó su selección a la gran final del torneo de Concacaf, que obtuvo su boleto tras el gol anotado por Jiménez en tiempo extra (93'). "Como no podía México, apareció el poder de los intereses... Y sin “VAR”, pues ni a quien reclamarle... La historia de siempre...".



El famoso mexicano dijo además que era inconcebible que en un torneo de selecciones, jugado en Estados Unidos, no se utilizara el sistema de videoarbitraje, conocido como VAR, por lo que alegó corrupción al respecto.



"Para empezar y para terminar: ¿Cómo podemos entender un torneo internacional jugado en Estados Unidos sin el “VAR”? Con todo respeto, es muy sospechoso. Y eso que juran y perjuran que la Concacaf dejó atrás la corrupción...", escribió.



México jugará la gran final de la Copa Oro el domingo 7 de julio a las 7:00 de la noche, su rival saldrá de la llave Estados Unidos ante Jamaica.