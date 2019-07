"Cómo algo tan insignificante puede causar tanto daño...", angustia de padres de menores con dengue

Ricardo Sánchez

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Eran las 12:00 del mediodía y una madre trataba de alimentar a su hijo para que recupere fuerzas y se alivie pronto.

Con una mano sostenía el plato y con la otra le daba cucharadas de sopa al niño de 10 años de edad, quien reflejaba dolor en su rostro. Desde hace ocho días permanece interno en el Materno Infantil por haberse infectado con el virus del dengue y presenta signos de alarma.



Este es solo uno de los casos que se registran por dengue en el país, lo que ha llevado a las autoridades a declarar emergencia a nivel nacional en los 298 municipios de Honduras.

El menor se quejaba a causa del dolor y el malestar que sentía por la enfermedad viral que causa el zancudo Aedes aegypti. Ellos residen en la colonia La Era de la capital y su madre permanece junto a él cuidándolo.

“Uno se pone a meditar aquí con las otras madres cómo algo tan insignificante (zancudo) puede causar tanto daño a la humanidad”, expresó Lesly Martínez, madre del niño. El menor está en constante monitoreo médico.

Desesperación y angustia

“Ya he llorado por mi hijo, tengo siete días de desvelo con él, he temido en algún momento porque le dan medicamentos y no le he visto avance, entonces uno como madre se desespera”, expresó la señora.

Contó que su otra hija también se infectó con dengue, pero ya se recuperó. “En la colonia no han ido a fumigar y donde yo vivo hay varios terrenos baldíos y eso perjudica bastante, las autoridades deberían poner mano por lo menos de multar a esas personas que tienen terrenos baldíos y no los limpian porque no les interesa el daño que le están haciendo a la población porque por eso están nuestros hijos aquí (hospital)”.

En la misma sala pediátrica de pacientes con dengue había otras madres y familiares angustiadas por el estado de salud de los niños afectados.

Marisol Rápalo denunció que su hija falleció en el Hospital de Occidente, Santa Bárbara, porque le desconectaron el oxígeno, asegura que hubo negligencia.