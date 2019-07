Rueda contra el Tigre, dos estilos propios en un “mata-mata” con boleto a la finalísima

Deportes

PORTO ALEGRE, BRASIL.- Con los once inicialistas más que claros, el Doctor Reinaldo Rueda y el Tigre Ricardo Gareca pulen la estrategia para hacerse daño: el Chile-Perú de semifinales pinta como una interesante partida de ajedrez.



¿Quién ganará la batalla táctica en la Arena do Gremio? Ambos seleccionadores juegan al misterio y guardan en cofres de seguridad alguna sorpresa que puedan utilizar hoy. Todo es válido para llegar a la final en el mítico Estadio Maracaná.



Vidal y Rueda

El profe Rueda, al frente de La Roja desde enero de 2018, practica un 4-3-3 moderno, en buena parte porque dispone de jugadores para ese esquema, con buen juego interior y permanente ida y vuelta.



El Rey Arturo Vidal reconoció que la llegada del colombiano fue completamente positiva y que ayudó para que el equipo recuperara la humildad. “Nos inculcó que no somos los bicampeones de América sino los eliminados del Mundial”, dijo Arturo Vidal delante de los micrófonos.

“Nos ha metido muchas cosas, aguantar a la prensa chilena y también tener calma en los momentos difíciles, a decirnos la verdad mirándonos a los ojos”.

El de hoy será el vigésimo primer partido entre ambos combinados en los libros de la Copa América (ocho victorias de La Roja, seis de los del Rímac y seis empates) y el 81 en el historial del Clásico del Pacífico, en el que Chile lleva 44 victorias contra 22 de los incas; curiosamente, un enfrentamiento en semifinales fue el último cara a cara que tuvieron en una Copa América. Ocurrió en 2015 cuando el anfitrión Chile se impuso 2-1 y avanzó a la final en la que luego venció a Argentina.



Tigre, el domador

En el otro lado, el Macanudo Gareca le apuesta al 4-2-3-1 como fórmula habitual para encarar los partidos.



“Estamos supermotivados, muy metidos en el partido. Perú es una selección fuerte anímicamente que se ha ido haciendo con las adversidades y en lo futbolístico necesitamos y estamos reencontrándonos”, dijo Gareca en rueda de prensa.