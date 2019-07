Revelan que Yolanda Saldívar mató a Selena Quintanilla para no pagarle

TEXAS, ESTADOS UNIDOS.- A 24 años de la muerte de Selena Quintanilla se conoció que Yolanda Saldívar la mató para no pagarle.



En una entrevista de Univisión, la presidenta del club de fans y supuesta mejor amiga de la reina del Tex Mex afirmó que "quería simular un asalto para evitar ir a la cárcel, y para no pagarle alrededor de 200 mil dólares que había sustraído durante su administración de las tiendas de ropa de Selena".



La mujer de 57 años fue detenida dos años después de disparar contra Selena en marzo de 1995, es decir que ya lleva 22 años en prisión.



"Yo no quería hacer esto, traje esta pistola para matarme, no quería dispararle a Selena", argumentó.



En primera instancia se conoció que Yolanda estaba molesta con Quintanilla por solicitarle a su hija que se alejara de ella y la despidiera al descubrir que había robado fondos económicos de la reina del Tex Mex.



Curiosamente la bala que salió del revólver calibre 38 con el que Yolanda asesinó a Selena nunca fue encontrada.