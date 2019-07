Stranger Things 3: Los millonarios sueldos que recibirán los actores

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-La tercera temporada de Stranger Things, serie de Netflix, se estrena el jueves 4 de julio y a unas pocas horas ya se ha filtrado cuánto ganan cada uno de sus actores. Les adelantamos que son millones contratos.



Según The Hollywood Reporter, el reparto llevó a cabo varios meses de “renegociaciones intensas” con Netflix, antes de iniciar con la grabación de la esperada tercera temporada, y como resultado obtuvieron nuevos acuerdos que valen 12 veces más que los anteriores.



Los contratos están divididos en tres niveles: Nivel A, Nivel B y Nivel C.



El Nivel A, conformado por actores adultos, cobraría 350 mil dólares por episodio, es decir, 8 millones 400 mil lempiras.



Por otro lado, los actores del Nivel B, compuesto por las jóvenes estrellas recibirán 250 mil dólares por episodio. En lempiras son 6 millones.



En esta lista del Nivel B tenemos a: Finn Wolfhard (Mike), Gaten Matarazzo (Dustin), Caleb McLaughlin (Lucas) y Noah Schnapp (Will).

El medio antes citado menciona que Millie Bobby Brown no fue incluida en esta lista al tener, supuestamente, un contrato "especial". La suma que estaría cobrando va de $ 250,000 a $ 350,000. Traducido a lempiras se habla de entre 6 a 8 millones.

Por último, llegamos al nivel Nivel C, en este los actores ganan la módica cantidad de 150 mil dólares por episodio. Son casi los 4 millones de lempiras. Aquí se incluyen a Natalie Dyer (Nancy), Charlie Heaton (Jonathan), y Joe Keery (Steve).

La primera temporada tuvo ocho episodios, la segunda nueve y se espera que esta tercera tenga 10. Así que estos actores tienen un par de ceros más en sus cuentas bancarias.