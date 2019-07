Lupillo Rivera sobre Belinda: "Es la mujer más hermosa que he conocido"

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Lupillo Rivera, hermano de la fallecida cantante Jenni Rivera, habló por primera vez sobre un supuesto romance con Belinda, después de compartir juntos en el programa "La Voz" de TV Azteca.



“Puedo decir que es la mujer más hermosa que he conocido en mi vida”, dijo el cantante al programa "Despierta América".



El famoso no dudó en mencionar que está soltero desde hace más de un año y que disfruta "de la belleza de las mujeres".



Además, afirmó que a Belinda la ha tratado con mucho cariño y respeto, así como se deben tratar a todas las mujeres.



Por su parte, Belinda afirmó a la revista People en español que "somos amigos y es de las personas más increíbles que he conocido, es un gran ser humano y espero que sea amigo para toda la vida. Lo quiero mucho, es un gran compañero, igual que los (otros) tres coaches".



Los rumores sobre un supuesto romance entre los artistas surgieron después de que se les viera muy de cerca en el el programa "La Voz", donde ambos son coaches.