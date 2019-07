Chiquis Rivera arremete contra el programa de El Gordo y la Flaca por revelar detalles íntimos de su boda

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.-El escándalo del momento es el zafarrancho que se armó en la boda de Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez el fin de semana.

La pareja contrajo nupcias tras varios años de noviazgo, pero su boda de ensueños, no salió como la tenían planeada y la hija de Jenny Rivera culpa al programa El Gordo y la Flaca, pues según la joven cantante fueron ellos quienes revelaron detalles reservados del enlace.

"Me da mucha tristeza que me hayan quitado eso", dijo Rivera en alusión a su boda privada que planeó por mucho tiempo y que incluso no quiso vender a ningún medio.

"El Gordo y la Flaca estoy muy decepcionada de ustedes, se los digo con el corazón en la mano, porque siempre me he portado muy bien con todos los de la prensa", añade la esposa de Lorenzo en un video que publicó el lunes, luego del relajo ocurrido.

"Lo que hizo el gordo de mostrar la invitación de mi boda, horario y dirección de la iglesia, ustedes lo hicieron con mala intención y eso no se vale", reprochó la guapa cantante, visiblemente molesta.

De igual manera, reveló que luego que durante el programa se hicieron públicos estos detalles ella "intentó buscar otro lugar para la ceremonia" pero debido al corto tiempo no se pudo, por lo que decidió casarse en el lugar que ella quería".



En cuanto a la seguridad que la cubrió al salir del auto, indicó que fue su deseo, porque decidió compartir el momento con todos sus seguidores en YouTube. "Quería mostrar a mis seguidores el vestido y todos los detalles de mi boda".