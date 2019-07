"'Mami, me muero', gritaba mi hija'", dijo la madre de la menor que supuestamente murió por dengue

SANTA BÁRBARA, HONDURAS.- "'Mami, me muero', gritaba mi hija'", narra la madre de una menor que habría muerto por dengue grave y una supuesta negligencia médica en el Hospital de Occidente, en Santa Bárbara, Honduras.



La mujer, identificada como Marisol Rápalo, dijo que llevó a su pequeña al centro asistencial, sin embargo, los doctores nunca le atendieron.



Al escuchar el sufrimiento de su hija, se vio obligada a pedir varias veces ayuda, ya que no recibía respuesta. Tras varias horas, Rápalo Caballero dice que un médico llegó y le desconectó el oxígeno a su retoño para realizarle unos exámenes, pero eso, según ella, le provocó la muerte.

LEA TAMBIÉN: Emergencia por el dengue se ampliaría a 15 departamentos de Honduras



"En un ratito (el doctor) me le fue a desconectar el oxígeno a la niña... él la desconectó y mi niña murió. Mi hija decía 'me muero, me muero; conectame eso, por favor", relató la madre de la infante de nueve años.



"Él la mató, se me fue a esconder. Después mandaron a otro que no es el que me estaba atendiendo, sino otro que no sabía nada. Al final me la dejaron ahí cuando ella se estaba muriendo y se fueron todos y me dejaron sola", agregó.



La acongojada madre denunció que otro de sus hijos también está con dengue y que los mismos médicos le negaron atención médica y le recomendaron usar solo acetaminofén

Honduras ya registra un total de 44 víctimas del virus que causa el Aedes aegypti. De las cuatro defunciones más que se confirmaron, tres son de Cortés y una de Olancho, zona nororiente del país.



Se trata de tres menores de edad y un adulto que perdieron la vida por la complicación de la enfermedad viral.