Para el Maestro, Rubilio debe ser el “9” de la Selección de Honduras

Deportes

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Rubilio Castillo y no Anthony Lozano deberá ser el “9” titular de la H, de acuerdo con el análisis que ha hecho el Maestro José de la Paz Herrera luego de la participación de Honduras en la Copa Oro de 2019.



“Si se mide el rendimiento de acuerdo al porcentaje de minutos jugados y goles, Anthony Lozano no ha funcionado como delantero. El Choco debe encontrarse más con el gol, debe hacerse sentir como una amenaza de gol y eso se le ha visto más a Rubilio Castillo, quien en pocos momentos estuvo más prendido en los partidos”, concluyó el único entrenador hondureño en la historia que clasificó a un mundial adulto.



“Honduras siempre tuvo centrodelanteros de peso, de presencia física: Jorge Urquía en los setenta, Jimmy James Bailey en los ochenta, Porfirio Betancourth en el Mundial de España, Carlos Pavón. El Choco no tiene esa presencia como sí la tiene Rubilio Castillo”, sumó.

La H como conjunto

Enseguida, el extimonel de los cuatro grandes y multicampeón con Olimpia y Marathón hizo un balance de los tres juegos de la Bicolor en la Copa Oro.



“Me gustó el partido ante El Salvador, sobre todo el segundo tiempo. Ese fue el punto más alto de la Selección porque se sentía que Honduras estaba por encima que ellos, que daba a entender que somos mejores que ellos; contra Jamaica tuvo poder de reacción en el complemento para tratar de remontar el marcador y frente a Curazao vamos a decir que por méritos no se tuvo que haber perdido”.



De todos modos el originario de Soledad, El Paraíso, sentenció: “Fabián Coito inició bien contra Ecuador y Paraguay en los juegos de fogueo, pero ya en la competencia se creyó que se iba a ver mejor y no fue así, eso es lo que me ha desconcertado”.



- ¿Tanto así, profesor?

- Sí, porque en vez de superar el nivel, lo ha bajado. Me tiene desconcertado, sobre todo por lo que han desarrollado los antillanos. Preocupa, ya no podemos decir que estamos por encima de los del Caribe.

- O sea que ya no es de creer que al Caribe solo vamos a ir a recoger los puntos, ¿no?

- ¡No! Antes solo pensábamos en Trinidad y Tobago, ahora no. Se le suman Jamaica y Haití.



Pero el Maestro entiende que no todo está perdido. Sobre todo si se sigue observando el planteamiento del último juego contra los cuscatlecos; “con las modificaciones que hizo, ese equipo le funcionó mejor a Fabián Coito, pero se ocupa un equipo que tenga más continuidad, estabilidad, que no sea solo un triunfo ocasional”.