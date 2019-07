"Toy Story 4" mantiene el primer lugar en las taquillas

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-"Toy Story 4" mantuvo el primer lugar en las taquillas en su segunda semana en los cines y la película de horror "Annabelle Comes Home" cumplió con las expectativas, pero la verdadera sorpresa del fin de semana fue "Yesterday", que logró el tercer lugar de ventas.



Esta comedia romántica con música de los Beatles y dirigida por Danny Boyle se colocó muy por encima de lo previsto, recaudando unos 17 millones en cines de Norteamérica.



En un verano en el que la mayoría de los filmes han debutado por debajo o de acuerdo con las expectativas, y las comedias originales han tenido problemas para acaparar público, "Yesterday" demostró ser una excepción.



Estelarizada por el relativamente novato Himesh Patel, "Yesterday" cuenta la historia de un mundo en el que sólo un hombre recuerda la música de los Beatles y decide presentar el catálogo de la banda como si fuera suyo.



Jim Orr, presidente de Distribución Cinematográfica Nacional de Universal, dijo que trata de no abusar de la palabra "encantado", pero consideró que en este caso sí es aplicable.



"Entre todas las secuelas y todas las explosiones del verano, este es un romance musical muy agradable, original, extravagante con música emblemática y actuaciones increíbles", dijo Orr. "Todo eso se convierte en una gran, gran recaudación en la taquilla nacional".



Por su parte, Paul Dergarabedian, analista de medios de Comscore, dijo: "La historia más grande no siempre es el filme número uno".



"Toy Story 4" fue de nuevo el rey de las taquillas, al agregar 57,9 millones de dólares en cines nacionales, 52% menos que en su estreno del pasado fin de semana. A nivel mundial, la cinta ya ha recaudado 496,5 millones.



A continuación presentamos las ventas estimadas de boletos del viernes al domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, de acuerdo con Comscore. Donde estuvieron disponibles, también se incluyen las últimas cantidades internacionales para esos mismos días. Las cifras nacionales finales serán divulgadas el lunes:



1. "Toy Story 4", 57,9 millones de dólares (80,6 millones internacional)

2. "Annabelle Comes Home", 20,4 (45 internacional)

3. "Yesterday", 17 (7,7 internacional)

4. "Aladdin", 9,3 (24,4 internacional)

5. "The Secret Life of Pets 2", 7,1 (11,8 internacional)

6. "Men in Black: International", 6,6 (11,5 internacional)

7. "Avengers: Endgame", 5,5 (2,3 internacional)

8. "Child's Play", 4,3 (1,4 internacional)

9. "Rocketman", 3,9 (2,6 internacional)

10. "John Wick: Chapter 3—Parabellum", 3,2 (6,6 internacional).

