El tercer período académico de la UNAH será el sacrificado por crisis

Yony Bustillo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Una semana se cumple este lunes desde que la Policía Militar de Orden Público (PMOP) irrumpió en Ciudad Universitaria y se enfrentó a los estudiantes que protestaban dentro del recinto.

Desde entonces se suspendieron las actividades en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y este lunes el llamado es a regresar a clases y que se normalicen las actividades administrativas.

Francisco Herrera, rector de la UNAH, llamó a asistir a clases desde el sábado y este lunes para poder normalizar todas las actividades académicas en la máxima casa de estudios.

El mandato del Consejo Universitario es darle continuidad al segundo período académico, el cual sigue firme, por lo cual se buscará la forma de cumplir con todas las asignaturas y laboratorios.

Unos 38 días de clases se han perdido, incluyendo los fines de semana, debido a la crisis que ha generado el Movimiento Estudiantil Universitario (MEU) con sus exigencias.

Recuperar

La pregunta de la comunidad universitaria es, ¿cómo se va recuperar el tiempo perdido hasta el momento?

EL HERALDO le hizo la consulta a Ayax Irías, vicerrector de Orientación y Asuntos Estudiantiles de la UNAH, quien explicó que el sacrificado será el tercer período académico.

Detalló que el segundo periodo va a quedar con la cantidad de semanas que tiene, es decir, entre 14 y 20 semanas de acuerdo con las carreras.

En la actualidad se han perdido aproximadamente cinco semanas de clases, es decir, que si continúan las actividades con normalidad, estaría finalizando a mediados de octubre y no en septiembre como estaba calendarizado.

“Donde vamos a tener impacto es en el tercer período académico, pero mientras vamos avanzando en el segundo, vamos a ver cómo reorganizamos el tercero”, precisó.

Irías detalló que forzosamente se tiene que ampliar el segundo período para que concluya de forma normal debido a que cancelarlo implica una serie de problemas.

Significaría hacer una nueva matrícula, abrir la plataforma sin pago, generando una serie de problemas.

Ahora lo que se espera es que no sigan las tomas y que si hay protestas no se interrumpan las clases, para que todo culmine con normalidad, e incluso, los laboratorios puedan ser terminados. El tercer período académico, al ser intensivo, tendrá un número limitado de clases, porque estas duran dos horas y las carreras más afectadas son las que llevan laboratorios, porque no se pueden dar, solo las teóricas.

Las carreras que son más afectadas son Medicina, Odontología, Terapia Funcional y las ingenierías, es decir, las clases que van acompañadas de teoría y práctica.

Si no se interrumpen las clases, el período intensivo debe comenzar a finales de octubre o inicios de noviembre y finalizar en diciembre. El decano de Ciencias Médicas de la UNAH, Jorge Valle, expresó a EL HERALDO que para los estudiantes de último año solo se debe extender el período y los de cuarto año tienen que recuperar el período con las clases de servicio. “Asumimos que si no siguen las tomas se puede recuperar el período”, consideró.

Las tomas continuaron el domingo en el Valle de Sula y en Ciudad Universitaria anunciaron acciones para este lunes.