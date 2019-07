México presenta a su nueva Guardia Nacional

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- México presentó el domingo con gran pompa su nueva Guardia Nacional, que se supone suprimirá la violencia y restaurar la paz en el país.



El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo a cientos de miembros de la Guardia Nacional formados en el Campo Marte de la capital que ellos son el "alma" de la institución recién creada. Y luego agregó: "Tengo confianza en ustedes".



México planea primero distribuir 70,000 efectivos de la Guardia Nacional a todo el país y luego reclutar más agentes hasta tener 150.000 en los próximos meses, para que junto con policías federales, marineros y soldados protejan a los mexicanos de los crecientes índices de asesinatos y otros crímenes. El Departamento de Seguridad Pública dijo que quienes se transfieran mantendrán su rango y prestaciones.

"Con la Guardia Nacional, los días más oscuros de la inseguridad quedarán en el pasado", prometió el ministro de Seguridad Pública Alfonso Durazo.



Los miembros de la Guardia Nacional estuvieron en posición de atención, luciendo uniforme claro, bandas negras en los brazos con las iniciales GN y con fusiles de asalto colgados del pecho mientras los funcionarios hablaron. Otros miembros no armados de la fuerza lucieron gorros negros con una franja a cuadros y la bandera mexicana.



"No habrá descanso, no habrá tregua" mientras la Guardia Nacional trabaja para "satisfacer las más sentidas demandas de la sociedad", dijo Luis Rodríguez Bucio, general de brigada a cargo de la fuerza.



López Obrador asumió la presidencia en diciembre diciendo que quiere combatir las causas de la violencia en México en vez de enfocarse en los narcotraficantes del país, como lo hicieron los gobiernos anteriores. El domingo repitió eso, diciendo que la base de su plan de seguridad es proteger al mexicano promedio.

