La Chilindrina atraviesa problemas económicos y está enferma

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La actriz y comediante mexicana María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como "La Chilindrina" confesó que atraviesa una grave crisis económica.



La actriz reveló que su esposo Gabriel Fernández y ella han estado mal de salud, lo que los ha obligado a recibir tratamiento en los Estados Unidos, lo cual les ha generado enormes gastos.

“Son como 15 mil pesos a la semana de puras medicinas de él, porque mías son como 20, porque yo me puse muy grave cuando pasó esto, me dio una cosa que se llama fibromialgia, que gracias a Dios estoy librando”, expresó.



"No hemos acabado de pagar el hospital de Estados Unidos, nos va a tardar bastante en acabar de pagar, lo de México, sí. Aquí en México tenemos un seguro médico, pero de todas maneras es un seguro médico que tú tienes que pagar equis cantidad cada vez que se entra al hospital, no sé 100 y tantos mil pesos (más de 5,000 dólares), las medicinas son como 15 mil pesos (700 dólares) a la semana, sólo medicinas de él, porque de las mías son como 20 mil pesos (1,000 dólares)", agregó.



Debido a los gastos, "La Chilindrina" dice que se ve obligada a vender su residencia en Acapulco. "No importa, las cosas buenas son para solventar las malas", dijo.



Pese a todos estos inconvenientes, María Antonieta de las Nieves sigue trabajando y en unas semanas se presentará con su personaje de La Chilindrina, el que la llevó a la fama, en Perú.

