Salvador Nasralla bromea sobre retirarse de X-0 Da Dinero

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Una declaración jocosa de Salvador Nasralla armó una revuelta en las redes sociales, donde se aseguró que la se retiraría de la conducción de su programa estelar X-0 Da Dinero.



Todo surgió cuando la presentadora de "Las Mañanas del 5" de la corporación Televicentro, Laura Meza, le preguntó quién sería su remplazo en el prestigioso programa de entretenimiento.

-"¿Quién lo va a remplazar a usted?, porque usted está buscando un remplazo", le preguntó Meza mientras invitó al escenario a Samuel Martínez y Erick Chavarría, quienes competían en las redes sociales para el puesto del supuesto sustituto del Señor de la Televisión.



"En lo único que me voy a quedar yo en el programa es en la escogencia de las modelos", le dijo en tono bromista Nasralla a Chavarría.



En medio de la plática, los cinco presentadores, entre los que estaba Loren Mercadal, hicieron chistes con los supuestos sustitutos, mientras el público de la Feria Juniana, donde se desarrolló el programa X-0 Da Dinero, se reía.



En uno de los momento, del reto entre Chavarría y Martínez, Salvador le dijo a Erick: "Esta es una de las competencias que vas estar animando, así que fíjate bien, porque vos vas ganando el concurso, lo que no se sabe es cuándo me voy", expresó.

