Detienen a casi 400 migrantes de Honduras y Guatemala en México

VERACRUZ, MÉXICO.- Al menos 400 migrantes de Honduras y Guatemala fueron capturados en las últimas horas en hoteles, casas de huéspedes y un tráiler en Veracruz, México.



De acuerdo con Univision Noticias, 200 de los inmigrantes fueron rescatados de un camión donde fueron abandonados en una carretera secundaria que está entre las ciudades de Tampico y Veracruz.



Iván Macías, reportero de la cadena televisiva, aseguró que tras que los agentes abrieran el vagón, los indocumentados salieron desesperados en busca de agua y comida.



A esta detención se suma la captura de 147 migrantes que la policía encontró en un hotel de Tabasco, en el sur de México.

"Agentes federales en apoyo a personal de migración efectuaron una revisión al inmueble cuyas habitaciones se encontraban ocupadas por las personas extranjeras", dijo en un comunicado la Secretaría de Seguridad Pública.



La dependencia informó que de los 147 migrantes centroamericanos 72 son adultos y 75 son menores de edad, aunque no especificó sus nacionalidades.



Los migrantes fueron ubicados por una denuncia ciudadana, dijo la Secretaría, que no informó cuándo se realizó la detención.



"Con estricto apego a los derechos humanos, los ciudadanos extranjeros quedaron a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM) para recibir asistencia consular", aseguró la dependencia.



El mes pasado, Estados Unidos amenazó con imponer aranceles a las vitales exportaciones de México si no frenaba el flujo de indocumentados, principalmente guatemaltecos, hondureños y salvadoreños.



Así, México realizó un controvertido despliegue de más de 21,000 soldados y policías en sus fronteras norte y sur para cumplir las exigencias de su vecino y reforzó el Instituto Nacional de Migración con cientos de nuevos agentes.

