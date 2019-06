Uruguay y Perú buscan el último boleto para semifinales de Copa América 2019

RÍO DE JANEIRO, BRASIL.- Uruguay y Perú se juegan el sábado el cuarto y último billete para semifinales de la Copa América-2019, en el duelo que se disputará en el Arena Fonte Nova de Salvador a la 1:00 PM (hora de Honduras).



La Celeste llega pisando fuerte al vencer al bicampeón Chile (1-0) en el Maracaná, en su último partido de la fase de grupos, mientras que Perú se pegó de frente con la Seleçao al ser humillado en Sao Paulo con un terrible 5-0.



Pero en esta Copa América, teniendo en cuenta además que no hay prórrogas hasta semifinales, se ha demostrado que no hay enemigo pequeño.



Paraguay obligó el jueves a Brasil a ganarse el pase a semifinales desde los once metros, en una agónica tanda de penales que los locales vencieron por 4-3 después de que los 90 minutos reglamentarios acabasen con el inicial 0-0.



Por Brasil anotaron Willian, Marquinhos, Coutinho, Gabriel Jesús y erró Roberto Firmino.



Por Paraguay convirtieron Miguel Almirón, Bruno Valdéz, Rodrigo Rojas, y erraron el capitán Gustavo Gómez y el atacante Derlis González, quien también había fallado contra Argentina en fase de grupos (1-1).



De esta manera Brasil espera el martes en semifinales en el Mineirao, en Belo Horizonte, al vencedor del partido que juegan este viernes Argentina y Venezuela en el Maracaná de Rio de Janeiro.



También el viernes el bicampeón Chile se cruza con Colombia en el Arena Corinthians, en Sao Paulo. El que se clasifique será el rival de Uruguay o Perú.