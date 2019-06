OEA elige a Honduras para la vicepresidencia de la 49 Asamblea General

MEDELLÍN, COLOMBIA.- La Organización de Estados Americanos (OEA) eligió este jueves a María Dolores Agüero, canciller de Honduras, como vicepresidenta de la 49 Asamblea General.



La elección se realizó en Medellín, Colombia, en el segundo día de sesión.



"La Asamblea General de la OEA en curso en la ciudad de Medellín elige por aclamación a USA como presidente y a Honduras como vicepresidente de la Comisión General de la 49AG de OEA 2019", menciona un tuit del organismo internacional, donde también discuten la crisis que afronta Venezuela y Nicaragua.



Por su parte, Carlos Holmes Trujillo, canciller de Colombia, ocupará la presidencia de la Asamblea General, donde entre otros temas que afectan a la región, esperen nombrar al canciller Gustavo Tarre, embajador del autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó.



"Que lo reconozcan por todo el sistema interamericano", dijo Trujillo.



Además, cuestionó que Nicolás Maduro aún no permite el ingreso de toda la ayuda humanitaria, lo que debería ser criticado por toda la comunidad internacional.



Honduras, Perú y Colombia, como parte del Grupo de Lima, han cuestionado fuertemente las acciones de Maduro, que han llevado al país suamericano a una de las peores crisis de la historia actual.

Uruguay se retira

Ante la moción del reconocimiento de Tarre, como representante de Venezuela ante la OEA por parte de Guaidó, el canciller de Uruguay, Ariel Bergamino, decidió retirarse de la 49 Asamblea General, al considerar que su país "no puede aceptarlo".



"Si se convalidan las credenciales (del representante de Guaidó) se reconoce un nuevo gobierno de Venezuela y Uruguay eso no lo puede aceptar", mencionó.



México y Bolivia también se negaron a reconocerlo, sin embargo, no se retiraron del encuentro.