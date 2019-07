Andrés Manuel López Obrador se mudará al Palacio Nacional

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se niega a vivir en la lujosa residencia oficial y el jueves anunció que planea ser aún más austero al mudarse a un departamento en el edificio histórico que aloja su despacho.



López Obrador, conocido por su frugalidad, transformó Los Pinos _la tradicional residencia presidencial_ en un centro cultural y por ahora reside en su vivienda privada en el sur de la ciudad.



Su despacho está en el varias veces centenario Palacio Nacional en el centro de la capital y dice que con frecuencia tarda demasiado tiempo para llegar a casa por el infame tráfico de la ciudad de 9 millones de habitantes.



El mandatario, quien de lunes a viernes preside una conferencia de prensa a las 7 de la mañana, en ocasiones ya duerme en la oficina. Sin embargo, su familia no se mudará con él hasta que su hijo más pequeño termine el año escolar.



Dado que es un lugar histórico famoso por sus murales, López Obrador dijo el jueves que no hará alteraciones y prometió que los turistas seguirán teniendo acceso al edificio, que está ubicado en el Zócalo, la plaza principal de la ciudad.



Y prometió que nada sucederá a los gatos que viven en el jardín de uno de los patios interiores.



“Están hasta hablando de que vamos a desaparecer los gatos”, dijo López Obrador riéndose. “No, no, no, nada de eso”.

