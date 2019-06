Fabián Coito: “Hay futbolistas que con su rendimiento están pidiendo lugar”

El Heraldodiario@elheraldo.hn

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Después de despedirse de la Copa Oro con un 4-0 sobre El Salvador, el entrenador y varios seleccionados llegaron a suelo hondureño.

“Yo no me deslindo de la responsabilidad; lo que queríamos era avanzar, pero me vengo con información buena y con conclusiones importantes”, dijo el DT Fabián Coito, luego de su llegada a San Pedro Sula.

Tras el arribo de un primer pelotón, el técnico llegó junto a Rojas, Rubilio, Alex López, Garrido, Henry y Alejandro Reyes.

El vuelo en el que venía el entrenador fue desviado a Belice por problemas de combustible y debido a eso retrasó su llegada a San Pedro Sula, de donde salió para la capital.

Antes habían arribado Michaell Chirinos, Félix Crisanto, Denil Maldonado, Luis López, Ever Alvarado, Harold Fonseca, Rafael Zúniga y Jorge álvarez.

“Honduras no fue menos”

“El funcionamiento no fue malo, el trámite de los juegos no fue desfavorable. En el último hicimos un partido muy bueno y muy correcto: fuertes defensivamente y pudimos concretar ocasiones que en otros partidos no pudimos definir”, apuntó Coito.

El estratega, que se integrará el lunes a la Sub 23 y que confirmó que llamará a Rigo Rivas para esta selección, no escondió la tristeza por la eliminación en primera fase.

“Honduras no fue menos que ningún equipo en la Copa. Contra Curazao la estadística es increíble, es difícil explicar un resultado como ese”, indicó. Las derrotas 2-3 contra Jamaica y el 0-1 ante Curazao dejó lecciones de cara a la eliminatoria.

“Los equipos de las islas nos han costado y hay que seguir mirándolos, ver cuál es la mejor manera de jugarles y cuál es la mejor estrategia para sacar puntos en esos partidos”, advirtió.

Coito explicó que “hay que comenzar por formar una fortaleza defensiva, que a veces la tuvimos ... después, hay que seguir confiando en jóvenes, que son el recambio de la Selección”.

El charrúa afirmó que “hay futbolistas que con su rendimiento están pidiendo un lugar y eso también hay que considerarlo”