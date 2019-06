Michaell Chirinos cree que “nos faltó contundencia” en la Copa Oro

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Etiquetado como uno de los mejores jugadores catrachos en la Copa Oro, Michaell Chirinos piensa que faltó estar fino frente al marco.



“Nos faltó contundencia y concentración, iniciar un torneo como este en Jamaica y ante un buen rival eso no debe faltar”, dijo el extremo izquierdo. Sobre su titularidad, afirmó que “he tenido oportunidades que antes no me daban y es una manera de aprovechar las cosas”.



Chirinos, que estaba en el radar de Juárez tras la venta de categoría de Lobos BUAP, tiene su futuro en el aire.



“Me invitaron a trabajar con Olimpia, pero no deseo apurarme para tomar una buena decisión. Si no sale nada, me quedo en Olimpia”.