Van 37 días de retraso del segundo período de Universidad Nacional Autónoma de Honduras

No se va a suspender el segundo período académico, se anunció. Solo los servicios de transporte se miraban activos.

Yony Bustillo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Piedras de todo tamaño, manchas de grafiti en las paredes del cerco perimetral, portones dañados y algunos agentes de la vigilancia privada eran parte del ambiente que se vivió ayer en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

En el cielo se observaban nubarrones grises, como el humo de las bombas lacrimógenas que ha invadido en los últimos días los predios de Ciudad Universitaria.

Así de gris también parece ser el futuro del segundo período académico, que estaba previsto que iniciara el 22 de mayo pasado, pero hoy los portones siguen con cadenas y candados.

En total, se han perdido 37 días de clases, tomando en cuenta los fines de semana que tampoco ha habido actividad, es decir, por más de un mes los integrantes del Movimiento Estudiantil Universitario (MEU) han impedido el desarrollo de las clases en la UNAH.

El Consejo Universitario había determinado el lunes no suspender las clases, sino que buscar la forma de recuperar el tiempo perdido y encontrar una salida salomónica con los estudiantes que se mantienen en la lucha.

Pero a los minutos de la decisión tomada se produjo la condenable batalla campal entre estudiantes, supuestos infiltrados y los efectivos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP).

Como si se tratara de una guerra, en la máxima casa de estudios llovían bombas molotov, piedras y “chimbazos” de supuestos estudiantes.

Por otro lado, las fuerzas del orden se introdujeron a Ciudad Universitaria, lanzaron bombas lacrimógenas a los estudiantes y los atacaron con bala viva.

Desde entonces se interrumpieron las clases de forma indefinida, ya que en días anteriores se impartieron algunas asignaturas a medio vapor, es decir, que no se ha logrado dar contenidos en las asignaturas.

Francisco Herrera, rector de la UNAH, afirmó ayer que no se perderá el segundo período académico, ya que están buscando las alternativas para recuperar el tiempo.

Afirmó que la universidad no se está cerrando porque la Vicerrectoría Académica está trabajando en encontrar la fórmula de reanudar las clases, para que los estudiantes puedan seguir con sus estudios.

La misión es poder dialogar y unir a todos los sectores. Mientras tanto, las actividades siguen paralizadas, nadie más que el Consejo Universitario puede entrar a la alma máter.

EL HERALDO conoció que una de las alternativas era abrir hoy las puertas de la UNAH o el viernes, pero debido a que mañana se conmemora el aniversario del golpe de Estado, consideraron que no es recomendable.

La idea es reanudar las actividades docentes y administrativas el próximo lunes, con una estrategia establecida para recuperar el segundo período.

Salidas

EL HERALDO consultó al vicerrector de Orientación y Asuntos Estudiantiles, Ayax Irías, sobre qué alternativas están buscando para recuperar el tiempo perdido, pero contestó que iba a una reunión.

Pidió que se le regresara la llamada, pero después no atendió.

Mientras, la vicerrectora Académica de la UNAH, Belinda Flores, no contestó las llamadas telefónicas.

Los estudiantes están ávidos de saber qué va a pasar con sus clases, debido a que muchos están por terminar sus carreras y la problemática está alargando su estadía en la UNAH.

Aleyda Romero, presidenta de la Junta de Dirección Universitaria (JDU), en entrevista con EL HERALDO, indicó que ellos están a la espera de las decisiones del Consejo Universitario y de la Vicerrectoría Académica.

No obstante, reconoció que los docentes están preocupados por la pérdida constante de clases, porque la naturaleza de la universidad es la educación universitaria y esta no tiene sentido si no están los estudiantes.

Lo único que se sabe, expuso Romero, es que las autoridades se han estado reuniendo para definir las estrategias sobre el segundo período académico en la UNAH.

Ante el anuncio del rector que no se va a suspender el segundo período académico, consideró que una posible salida es extender el segundo período y acortar el tercero y que quede como un período intensivo.

Refirió que de parte de los maestros existe buena voluntad de comenzar a dar clases y cumplir con los contenidos y lograr que los estudiantes avancen.

Incluso, algunos docentes están atendiendo a sus alumnos en línea y ya les aplicaron el examen del primer parcial.

Romero aclaró que esas son las posibles medidas que podrían tomar las autoridades de la UNAH, pero todavía no hay nada definido de cómo van a recuperar el período.

En tanto, las investigaciones por parte del Ministerio Público (MP) continuaron ayer en busca de evidencia para determinar quiénes son los responsables de los actos violentos registrados en Ciudad Universitaria.

José Coello, vocero de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina), declaró a EL HERALDO que ya existe una comisión de diferentes instituciones para dar con los responsables.

Precisó que el trabajo que han estado haciendo es recolectando los datos, revisando fotografías y video de cuándo se reportó el problema.

En el proceso están participando representantes de derechos humanos, del MP y de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) de la Policía Nacional.

Al interior de las Fuerzas Armadas (FF AA) también se desarrollará una investigación sobre los efectivos que participaron en las acciones que se registraron en la UNAH el lunes anterior, pero también lo hará la comisión investigadora, afirmó Coello.

Dijo que las FF AA van aplicar la ley, si en algún momento un efectivo ha cometido algún delito, va a ser suspendido de sus labores y se le seguirá un proceso legal.

Hasta el momento, refirió que no tiene reporte de que se haya suspendido a ninguno de los efectivos de la PMOP que irrumpieron en la máxima casa de estudios y que dispararon contra los estudiantes universitarios.

Según la Secretaría de Derechos Humanos (Sedh), en el país se ha desarrollado e implementado una herramienta para la prevención y solución pacífica de conflictos sociales y su metodología es del conocimiento de diversos actores, tanto estatales como no gubernamentales, pero hasta el momento no han dado resultado.

Según el comunicado, Sedh trabaja y ha trabajado de manera coordinada con el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) y organizaciones de sociedad civil para el monitoreo de la aplicación de estos estándares internacionales en el contexto de las manifestaciones y ambientes de conflictividad social.

El presidente Juan Orlando Hernández, por su lado, cuestionó ayer si es la universidad “¿un Estado dentro de otro Estado?”, en relación al debate generado por el ingreso de las fuerzas del orden a la UNAH.

“No hay país del mundo que haya salido adelante en medio del desorden”, dijo el gobernante, y agregó que “necesitamos vivir bajo reglas, bajo procesos, respetándonos los unos a los otros”.