Zonas del Distrito Central y San Pedro Sula que no tendrán energía eléctrica este jueves 27 de junio

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Varias colonias, aldeas y barrios del Distrito Central y San Pedro Sula no tendrán energía eléctrica debido a los trabajos de mantenimiento que realizarán la Empresa Energía Honduras (EEH) y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), el jueves 27 de junio.



También, varias zonas de Choluteca y Choloma estarán sin fluido eléctrico por varias horas.



A continuación el listado completo:

De 8:00 AM a 4:00 PM en el Distrito Central

Colonia 19 de Septiembre

Colonia San Francisco

Barrio La Soledad

Colonia Venezuela

Santa Eduviges

Colonia 21 de Febrero

Colonia San Buena Ventura

Los Laureles

Colonia Israel Sur

Nueva Providencia

Barrio El Edén

El Retiro

Colonia Flor del Campo zona #2

Colonia Superación

Colonia Gracias a Dios

Colonia Espíritu Santo

Colonia Santa Cecilia

Plantel de Columbus

El Carrizal

Colonia Cantarero López

Colonia Lincoln

Colonia Nuevos Horizontes

Los Centenos

Jardínes del Norte

Colonia Lomas del Norte

Colonia Brisas del Norte

Laguna de El Pedregal

Zonas aledañas salida del norte

Colonia Smith

Jardínes de El Carrizal

Colonia San Juan Bosco

Parte de colonia Nueva Providencia

Colonia José Duarte # 2,3,4

Colonia Divino Paraíso

Colonia Ulloa

Colonia Nueva Capital

Colonia Mary Flake de Flores

Fuerzas Unidas

Colonia José Duarte #1

Nueva Danlí

Ciudad del Ángel

Altos de La Laguna



De 8:00 AM a 4:00 PM en Choluteca

San Marcos

Barrio San José

Panamá

Providencia

Fátima

La Providencia

Colonia Los Mangos

Aldea La Quesera

Colonia 21 de Diciembre

Barrio El Portillo

La Candelaria

La Peñita

San Francisco

Guadalupe

El Esfuerzo

La Benita

San Rafael

Flor de Mayo

Laure

San Francisco Arriba y Abajo

La Esperanza

Salida a Somoto

El Centro

El Cafetal

Gracias a Dios

El Calvario

Las Lajas

Aduana La Fraternidad

Brisas del Calvario

Caserío La Germania

Caserío San Agustín

El Trapiche

El Esfuerzo

Aldea Comali

Barrio El Progreso

Aldea Chinchayote

Aldea Guanijiquil

Aldea Guayanini

El Carrizal No. 1, 2, y 3

La Galera

Caserío El Terrero

Sabana Larga

Caserío Las Delicias

Duyure

Hacienda La Laguna

Aldea Las Tapias

Aldea El Horno

Aldea Los Planes

Brisas de San Marcos

San Isidro

El Boquerón

Aldea Las Cañas

Carrizal Prieto

Tierras Coloradas

Liraqui

Barrio El Centro

Colonia Mejía Arellano



De 8:00 AM a 4:00 PM en San Pedro Sula

Aldea Las Peñitas

Neblinas

Antena de Hondutel

Aldea Tomala



De 2:00 PM a 4:00 PM en Choloma

Barrio El Banco

Colonia Coco Sur

Estación de Bomberos

Centro de Salud

Graneros Nacionales

Parque Industrial Real

Colonia Las Lomas

Barrio Los Profesionales

Barrio El Chaparro

Colonia Canadá

Colonia La Mora

Colonia Loma Verde

Aldea La Jutosa

Aldea Nueva Jutosa

Colonia Bello Horizonte

Aldea El Barrial

Plásticos Emilca

Zip Inhdelva

Madex

Aprocacaoh

Barrio El Chaparro norte y centro

Centro de Choloma

Barrio Abajo

Posta Policial

Municipalidad de Choloma

Colonia Infop

Colonia García

Barrio El Guayabal

Barrio Concepcion

Colonia La Primavera

Barrio La Curva

Colonia Rubí

Colonia Adeh

Barrio Suyapa

Colonia Bosques de Choloma

Barrio San Antonio

Barrio Pueblo Nuevo

Colonia Misisipi

Colonia 19 de Septiembre

Colonia 11 de Abril

Barrio San Francisco

Colonia Pagan

Residencial Los Prados

Colonia Los Almendros

Colonia El Kilómetro

Colonia Cedén

Aldea Quebrada Seca

IHSS

Supermecados La Antorcha

Estadio Rubén Deras

Rinagro

Corrugados de Sula

Mall Las Américas