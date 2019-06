Mamá de Edith González despide a su hija con doloroso mensaje: Me voy a ir contigo, hijita

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La madre de la actriz mexicana Edith González se encuentra destrozada desde el día que el cáncer le arrebató la vida a su hija.

Doña Ofelia Fuentes, mamá de la actriz, estuvo presente en el entierro de Edith, quien murió el pasado 13 de junio tras una nueva recaída en la enfermedad.

Pese a que el fallecimiento de González fue hace casi dos semanas, es hasta ahora que salen a la luz las palabras que le dijo la madre al momento de su entierro.

De acuerdo con la actriz Lorena Velázquez, quien fue una de las mejores amigas de Edith, la señora lamentaba entre lágrimas la partida de su hija y le decía que se quería ir con ella, pues el dolor de su ausencia es inmenso.

"'Quiero verla por última vez’, levantaron el féretro y dijo: ‘me voy a ir contigo, hijita'", le decía doña Ofelia a su hija mientras la veía en el ataúd, reveló Lorena.

"Me voy a ir contigo, hijita", le repetía la señora con su voz entrecortada.

Doña Ofelia agradeció a todos los presentes en el sepelio de su amada hija, quien tenía 54 años de edad. "Los amo a todos y muchas gracias, no tengo palabras para agradecerle a mi pueblo, a mi México; se me fue mi niña, pero me queda mi pueblo".

