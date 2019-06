Zonas de Honduras que no tendrán energía eléctrica este miércoles 26 de junio

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Varias colonias, aldeas y barrios del Distrito Central, Puerto Cortés y El Progreso no tendrán energía eléctrica este miércoles debido a trabajos de mantenimiento programados por la Empresa Energía Honduras (EEH) y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).



A continuación el listado completo de las colonias:

De 8:00 AM a 4:00 PM en el Distrito Central

Colonia Sempe

Colonia La Sosa

Altos De La Sosa

La Travesía

Colonia La Trinidad

Colonia Estados Unidos

Aldea Agua Blanca

Colonia Santa Isabel

Colonia La Esperanza

Parte De Colonia San Miguel



De 9:00 AM a 4:00 PM en Guaimaca

Aldea El Salto

Aldea El Nance

Aldea El Sanquin

Aldea Piedra Amarillas

Aldea Los Linderos

Aldea La Lima

Concordia

Barrio El Centro

Barrio Abajo

Barrio Arriba

Aldea El Portillo

Aldea Villa Vieja

Aldea Juan Franco

Aldea El Tablón

Aldea Maranguiles

Lavaderos

Aldea Terrero Blanco

Aldea El Naranjal

Aldea Pedernales

La Bolsa

Aldea Ojo de Agua

La Mina

Limones

Lepaguare



De 10:00 AM a 12:00 PM en Puerto Cortés

Residencial Roma

Récord

La Posada

Chile Abajo

Chile Arriba

El Bum

Colonia López Bonilla

El Sofoco

Los Cruces

Meroa

La Colman

El Guayabal

Los Mangos

Honducaribe

Paleto

El Roble

San José de Brisas

La 40

Toloa Empalme

Crike Martínez

Remolino

Biosa

Coranorte

Dihego

Rondón de Alfredo

Tropigas

Los Laureles

Santa Clara

Plantel Dole

Plantel Sea Land Maersk

Alianza

Cora Norte

Viosa

Coinsu

Industrial Laundry

Texaco Truck Store

San Despeje por Seguridad Roque

La Concordia

Las Delicias

Casa Azul

Bullychampa

Colonia 21 de Octubre

Colonia 19 de Abril

Amigos del Campo

Banderas III

Chameleconcito

Campana

La Gran Vía

Puente Alto

La Garrobera

Colonia Gracias a Dios

Nisperales

Baracoa Jhonson

Bajos para Elcatex de Baracoa

Calán

Paleto

Sauce

Cedros

Caoba

La Uva

La Mora

La Junta

Guanacastales

Nola

Kele Kele

Manacalito

Aldea La Proteccion

Tibombo

Sector Pantano

Tapón de Los Oros

El Ocote

El Boquerón

Las Champas

Toloa Creek en Tela

La 45

La Dora

La Fragua en Progreso

Savoy

Nueva Ticamaya

La Pava

La Bolsa

Kilómetro 6

Colinas del Norte

El Mirador

Las Lomitas

Buenavista

Traniza

Remecor

Plantel Fertiagroh

Parque Acuático Safari

Barrio Medina

Quebrada El Pato

Miraflores

Lomas de Medina

Planes de Medina

Las Vegas

Colonia Las Torres

Sector Cuerera

Colonia Emsland

La Tequera

Colonia Lempira

Colonia Unión I

Colonia Unión II

Zapadril Arriba

Zapadril Abajo

Plantel Seaboard Marine

Colonia 9 de Diciembre

Colonia Cerro Mar

Fertica

Cementerio Municipal

Colonia Centenario

Agua Pingüino

Barrio Palermo

Mieles y Alcoholes

Instituto Franklin D. Roosvelt

Callejón 3-h

Hospital Del Caribe, Res. Caribean Hills

Iamat Export

Sindicato Municipalidad

Oficinas Seguro Social

Residencial Palma Real

Residencial Magdalena

Residencial El Doral

Río Mar I Y II

Colonia Brisas del Mar

Despeje Guameru

Hacienda Jallu

La Escondida

Cienaguita

Sector Puente Piedra

Residencial Naranjos

La Presa Vieja

El Bálsamo

Residencial

El Zapote

Bellos Horizontes

Los Motor

Tipo Generador Perdomos

San Antonio

Aldea La Pita

Aguacaliente

Buena Vista

Río Arriba

Collos Maestros

Hotel Playa y Club Náutico

Zip Calpules

Residencial Costa Mar

Residencial Vista Mar

Hacienda Los Ustariz

Colonia Los Manzanos

Tulián Campo

Rancho San Río

Los San Juanes

Bombas de Agua de Puerto Cortés

La Pista

Hacienda French

Lomas Bello Mar

Acantilados del Caribe

Chivana

Jalisco

La Camisa

Los Laureles

Las Flores

La Riviera

Isletas Cocoon

La Venada

Municipalidad Omoa

Barttio Las Lomas

Los Amates

Colonia Costa Rica

La Suárez

Colonia Marbella

Colonia Brisas del Caribe

Colonia Nicaragüenses

Escuela Marítima

Gases del Caribe

Barrio La Playa

Las Salinas

Barrio Las Flores

Museo y Castillo San Fernando

Barrio San Antonio

Las Acacias

Generadora Los Laureles

La Mota

Residencial Río Azul

Residencial Ricardo Alvarado

Omoa Motrique

Río Coto

Milla 3

San Marcos

Milla 4

Milla 5

Chachaguala

Muchilena

Flores de Muchilena

El Paraíso

Veracruz

Puerto Escondido

Masca

Los Achiotes

Cuyamel

Barra de Cuyamel

Barra del Motagua

Río Chiquito

Tegucigalpita

El Triunfo

Potrerillos

Cuyamelito

San Carlos

Cortecito

Brisas de Omoa

Corinto

Aduana Corinto

Suyapa Frontera

García

Paso Viejo

El Listón

Los Flores

Quimistán

El Listón

Paso Viejo

Las Flores

Gases del Caribe

Centrales de Cuyamel

San Carlos

Cortecito