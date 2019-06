Así fueron las horas finales de Michael Jackson   

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- El jueves 25 de junio de 2009 Michael Jackson fue hallado sin vida, días antes que comenzara una gira de 31 conciertos con la que volvería a la cima a los escenarios.

Un día antes, la estrella del pop había terminado un ensayo de más de tres horas, con el repaso de todo el repertorio, con prueba de vestuario, que quedó casi perfecto.



Eran las primeras horas de la madrugada Michael le rogó a Conrad Murray, su médico privado, para que le suministrara propofol, droga que solía hacerlo dormir cada noche.

El doctor se negó porque trataba de quitarle ese hábito, por lo que Michael decidió tomar varios somníferos: Valium, Lorazepam, Versed, Ativán, pero nada le hizo efecto. Por lo que Murray decidió, finalmente, darle una dosis de propofol.



Pasados unos minutos, Murray volvió a entrar a la habitación y se percató que el "Rey del pop" estaba tirado en la cama, sin respirar, inmediatamente comenzó a tratar de reanimarlo, sin éxito.



Alguién llamó al número de emergencias y los paramédicos, a pesar de que no tenía actividad cardíaca, no lo declararon muerto.



Llegaron hasta el hospital y durante una hora los médicos intentaron reanimarlo, fueron 83 minutos frenéticos los que se vivieron antes de que el "Rey del pop" fuera declardo oficialmente muerto.



El cadáver de Michael quedó sobre la camilla, no lucía como muchos lo recordaban, estaba flaco, con un aspecto devastado y grotesco.



Se notaban los implantes de cabello que se había realizado, un hueco negro y enorme donde debía estar la nariz, se veían los cartilagos, pues no estaba usando la prótesis.



Así fueron las últimas horas del "Rey del pop" quien, a los 50 años, estaba preparándose para volver a los escenarios con una gira de 31 shows.

