Mike Pence:"México sigue haciendo más que los demócratas del Congreso para asegurar nuestra frontera"

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, aseguró este martes que México protege mejor la frontera que los demócratas al enviar 15 mil soldados para detener la migración ilegal.

A través de un tuit, Pence afirmó: "México mantiene su promesa y ahora envía 15,000 soldados a la frontera para ayudar con la crisis".

Asimismo, recalcó que los demócratas no han brindado ayuda ni para financiar camas para los menores migrantes.

"México sigue haciendo más que los demócratas del Congreso para asegurar nuestra frontera. ¡Ya es hora que se pronuncien!", escribió en Twitter el vicepresidente.



Por su parte, Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, concedió un plazo de dos semanas a los legisladores demócratas para que encuentren una solución a los problemas de asilos, de no ser así, amenazó con una deportación masiva de quienes residen de forma ilegal en ese país.

La reacción de México de enviar 15,000 soldados a la frontera sur se da en el marco de un convenio firmado por el presidente Manuel López Obrador y el mandatario estadounidense Donald Trump.

El propósito de agregar más soldados a la frontera de México y Estados Unidos es detener el flujo migratorio de los centroamericanos, en su mayoría hondureños, por las tierras aztecas para finalmente llegar a Estados Unidos.

Mexico is keeping its promise & now sending 15,000 troops to border to help with crisis. Meanwhile Dems won’t fund beds for migrant children. Mexico continues to do more than Congressional Dems to secure our border, and its time for them to STEP UP! pic.twitter.com/D1Nuw9jiZ9