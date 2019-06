Hija de Will Smith: "Me gustan los hombres y las mujeres por igual"

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Willow Smith, hija del actor estadounidense Will Smith, reveló en una entrevista con el programa Red Table Talk, que se siente atraída tanto por hombres como por mujeres.



La chica, de apenas 18 años de edad, aseguró que en un futuro quiere mantener una relación sentimental y sexual exclusiva con una persona de cada género.

"Me gustan los hombres y las mujeres por igual, y lo ideal sería que pudiera estar con un hombre y con una mujer. Creo que sí podría abrazar la polifidelidad con esas dos personas, porque no soy alguien que esté buscando constantemente nuevas experiencias sexuales", dijo Willow.



Asimismo, explicó que para ella la conexión emocional es muy importante, no obstante, reveló que si "lograra encontrar a dos personas de distinto género con quienes pudiera establecer un vínculo especial, a nivel romántico y sexual, entonces no creo que necesitara nada más".



Y agregó que si el objetivo de las personas "es practicar sexo todo el tiempo con quien te apetezca, entonces no me interesas. Eso no forma parte de mi visión". La joven se identificó sus gustos como poliamor.

